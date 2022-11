Perussuomalaiset matkustivat Qatariin qatarilaisten maksamana osana isompaa delegaatiota. Tavio ja Huru eivät esiintyneet tiedotustilaisuudessa matkan lopussa.

Jalkapallon MM-kisoihin valmistautuvaa Qataria on toistuvasti arvosteltu ihmisoikeuksien polkemisesta ja siirtotyöläisten huonosta kohtelusta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ja kansanedustaja Petri Huru (ps) vierailivat maassa lokakuussa viiden päivän ajan qatarilaisten laskuun. Heidän isäntänsä oli Qatarin kansallinen ihmisoikeuskomitea.

Matkan jälkeen laatimassaan raportissa kansanedustajat kirjoittavat, että Suomen pitäisi jatkossa huomioida Qatar liike-elämän yhteistyön kohteena kiinnittäen huomiota ”myönteiseen ihmisoikeuskehitykseen”.

Qatarin pääkaupunkia Dohaa kuvattuna iltavalaistuksessa lokakuun lopussa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut Qatarin työmailla, joissa olot ovat heikot muun muassa paahtavan kuumuuden takia. Työntekijöiden oikeuksia rajoitetaan laajasti.

Qatar on kiistänyt ihmisoikeusjärjestöjen luvut kuolonuhrien määrästä.

Amnestyn mukaan Qatar on tehnyt useita työntekijöiden asemaa parantavia lakiuudistuksia, mutta toimeenpanon heikkouden takia väärinkäytökset jatkuvat.

Amnestyn ja toisen ihmisoikeusjärjestön Human Rights Watchin mukaan Qatarissa naiset ovat alisteisessa asemassa miehiin nähden. He tarvitsevat miespuoliselta perheenjäseneltä luvan muun muassa naimisiinmenoon, työskentelyyn useissa hallinnon tehtävissä ja matkustamiseen ulkomaille.

Qatarissa Tavio ja Huru tapasivat Qatarin työministeriä, Maailman työjärjestön Ilon paikallista johtoa, Dohan yliopiston ja Punaisen puolikuun edustajan sekä Suomen suurlähettilästä. Kaksikko myös vieraili yhdellä stadioneista, joissa kahden viikon päästä pelataan MM-tason jalkapalloa.

”Kehittävä reissu, joka käsitteli pääosin työntekijöiden asemaa maassa”, Tavio kuvailee matkaa Helsingin Sanomille.

Tavio toimii eduskunnassa perussuomalaisten ryhmän johtajana.

”Työoloissa oli tapahtunut edistystä, mutta paljon oli myös parannettavaa. Meidän aikataulussa ei valitettavasti ollut aikaa käsitellä juurikaan naisten tai seksuaalivähemmistöjen oikeustilannetta. Siitä toki kyseltiin. Se mitä kisojen jälkeen tapahtuu, jää nähtäväksi”, Tavio kertoo.

Matka tehtiin Qatarin aloitteesta ja sen maksoivat qatarilaiset. Suomalaisvieraat olivat osa delegaatiota, johon osallistui kymmenkunta eurooppalaista parlamentaarikkoa.

Qataria voi pitää maailman rikkaimpana valtiona, jos bruttokansantuote suhteutetaan asukaslukuun. Maa on viime ajat panostanut läntisten vaikuttajien kestitsemiseen. Brittilehti Guardianin mukaan Qatar on viimeisen 12 kuukauden aikana kestinnyt brittipoliitikoita poikkeuksellisen paljon. Poliitikoille on lehden mukaan tarjottu Qatarin puolesta bisnesluokan lentoja, majoitusta loistohotelleissa sekä pääsylippuja hevoskilpailuihin.

Dohassa valmistaudutaan jalkapallon MM-kisoihin.

Tavion eduskunnalle jättämän lahjailmoituksen mukaan neljä yötä Dohan hotellissa ja lennot maksoivat 1 800 euroa ”maksajan esittämän arvion mukaan”.

”Hotelli Dohassa oli tavallinen kuten muuallakin”, kansanedustaja Huru sanoo.

Kutsu matkalle tuli kansanedustajille sähköpostitse.

”Kutsuja oli NHRC eli YK:n alainen National Human Rights Committee”, Huru sanoo.

Isäntä on kuitenkin kansallinen toimija, Qatarin kansallinen ihmisoikeuskomitea.

Qatarilaiselle yleisölle läntiset poliitikot ylistivät Qatarin ihmisoikeustilannetta ja kehuivat työolojen parantumista.

”Olin hämmästynyt nähdessäni, miten Qatar on edistynyt ihmisoikeuksissa ja naisten oikeuksissa”, totesi delegaatioon kuulunut serbipoliitikko hotelli Ritz-Carltonissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Dohassa.

”Qatar on ottanut pitkän harppauksen”, arvioi italialaissenaattori.

Romanialaispoliitikko ilmoitti Qatarin näyttävän hyvää esimerkkiä alueella muun muassa kafala-järjestelmän poistamisessa.

Kafalassa työntekijä on tiukasti sidottu työantajaansa.

Suomalaispoliitikkoja ei kameroiden edessä nähty matkan lopussa.

”Oltiin me paikalla, mutta minä ainakin halusin olla osallistumatta tiedotustilaisuuteen ja välttää sen, että sanomisiani vääristellään”, Tavio sanoo.

”Periaatteessa olisin voinut kyllä puhuakin toimittajille, jos olisi kysytty”, Huru sanoo.

”Sikäläinen valtionmedia halusi matkan loppuvaiheessa tehdä meistä omaa sisäpolitiikkaansa ja juuri sen takia en halunnut antaa siellä mitään lausuntoa. Me suomalaiset ei haluttu antaa mitään kommenttia, mikä olisi voitu tulkita Qataria ylistäväksi”, Tavio sanoo.

Poliitikkojen työhön kuuluvat kansainväliset suhteet ja näin ollen myös matkustaminen ulkomaille. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) vieraili Qatarissa lokakuun lopulla. Myös EU on viime aikoina tiivistänyt suhdettaan Qatariin.

Hallinnon läpinäkyvyyttä ajava Transparency International -järjestö on kuitenkin pitänyt huolestuttavana, jos parlamentaarikot ottavat vastaan vieraanvaraisuutta ja lahjoja hallituksilta, joiden ihmisoikeushistoria on heikko. Qatar kuuluu näihin maihin.

Kansanedustajien delegaatioon kuulunut italialainen Cristiano Anastasi on postannut matkalta valokuvia Instagramiin:

Qatarissa käyneiden suomalaisedustajien mukaan Qatarin kaltaisille matkoille osallistuminen on järkevää.

”Harvoin sitä kieltäytyy kanssakäymisestä, vaikka tietää, että paikan päällä pyöritetään valtiollista propagandaa. En koe antaneeni syytä mihinkään propagandaan, enkä tietääkseni ole esiintynyt missään julkisuudessa Qatarissa”, Tavio sanoo.

”Viranomaiset puhuvat tietenkin omasta puolestaan positiivisesti, ja ilmaan voidaan aina heittää ajatus valkopesusta. Itselleni jäi kuva, että parannuksia on alkanut tapahtua. Kuulin toki vain sen, mitä siellä kerrottiin, enkä osaa sanoa, onko kehitys todellista. Olisi positiivinen yllätys, jos heillä on oikeasti tahtotila parantaa asioita, ja että kaikki tämä, mitä meillä on kerrottu, on tapahtunut”, Huru sanoo.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on vuosia pitänyt Qatarin epäkohdista meteliä, ja Suomessakin moni on arvostellut Qatarissa järjestettäviä MM-kisojen kaltaisia supertapahtumia.

Amnestyn Suomen-johtajan, Frank Johanssonin mielestä kansanedustaja voi osallistua maksetuille matkoille Qatarin kaltaisiin maihin, jos poliitikko kokee saavansa matkasta jotain irti.

”Kategorisesti ei voi sanoa, ettei kansanedustajan pidä matkustaa. Jos kansanedustaja lähtee maksetulle matkalle, kannattaa aina kuitenkin miettiä, onko se järkevää. Riippumatta siitä, kuka maksaa ja miettiä, kuka matkasta hyötyy ja miten kansanedustajia hyödynnetään”, Johansson sanoo.

Johansson sanoo, että paperilla Qatar on tehnyt merkittäviä muutoksia työelämän parantamiseen, mutta niillä ei ole merkitystä, jos toimenpiteitä ei valvota.

Ulkoministeriölle toimittamassaan matkaraportissa Huru ja Tavio kirjoittavat muun muassa, miten maassa kafala-järjestelmä on purettu, miten työntekijät saavat Qatarissa vapaasti irtisanoutua ja miten maassa on käytössä minimipalkka.

Turistit kuvaamassa itseään Dohassa Qatarissa järjestettävien jalkapallokisojen mainoksen alla.

Raportissaan edustajat toteavat myös, että työtunnit ovat työntekijöillä usein pitkiä ja työturvallisuus puutteellista. Tämä kaikki vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen.

”Qatarin voi sanoa esillä olleista moitteista huolimatta parantaneen matalapalkkaisten siirtotyöläisten asemaa huomattavasti. Tämä voi myös johtua siitä, että maailman katseet kohdistuvat Qatariin jalkapallon MM-isäntänä”, kansanedustajat kirjoittavat. He suosittelevat Suomen ja Qatarin välisten suhteiden vahvistamista teollisuutta ja liike-elämää silmällä pitäen.

Ihmisoikeusjärjestöt näkevät Qatarin oloissa edelleen rutkasti parannettavaa. Torstaina Amnesty julkisti kymmenen kohdan ohjelman, jolla siirtotyöläisten olot kohentuisivat.

Ohjelmassa vaaditaan muun muassa loppua pakkotyölle, siirtotyöläisten kuolemien tutkimista, minimipalkan nostoa ja vapautta kuulua ammattiliittoon. Ohjelmassa todetaan myös, että vaikka kafala-järjestelmä on lopetettu, sen ”käytännöt kuitenkin elävät sitkeästi, ja että työnantajat väärinkäyttävät valta-asemaansa kontrolloimalla siirtotyöläisten elämää”.

Ville Tavio sanoo lukeneensa Amnestyn raportit.

”Isoimmat ongelmat Qatarissa on käsittääkseni naisten asemassa etenkin tilanteessa, jossa nainen tulee töihin perheeseen, jossa tapahtuvasta kohtelusta ei kukaan ulkopuolinen tiedä. Yksi puolikas vierailupäivä meni työleirissä. Olot siellä olivat ihan kohtalaiset. Emme tietenkään voi tietää, mitä olot olivat muualla. Se, mitä näytettiin, oli sellaista, että terveydenhoitoon esimerkiksi oli pääsy”, Tavio sanoo.