Käräjäoikeus vangitsi ministeriön hallitusneuvoksen – Epäillään törkeistä rikoksista

Poliisi epäilee työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraista törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallitusneuvos Olli Soraisen epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Sorainen vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Poliisin on viikon kuluessa esitettävä lisäselvitystä oikeudelle vangitsemisen jatkamista varten. Käräjäoikeus voi siis määrätä Soraisen viikon päästä vapautettavaksi, jos poliisi ei esitä lisää selvitystä vangitsemisen jatkamiselle.

Tämän vuoksi oikeus ei myöskään määrännyt vielä määräpäivää syytteen nostamiselle. Käräjäoikeus järjesti vangitsemisistunnon Pasilan poliisitalossa sunnuntaina Helsingissä.

Sorainen osallistui etäyhteydellä Vantaalta poliisivankilasta pakkokeinoistuntoon asianajajansa kanssa. Hänet otettiin kiinni aiemmin viikolla. Myös tutkinnanjohto osallistui istuntoon etäyhteyden välityksellä.

Valmistellut lakia

Soraisen rikosepäily liittyy tutkintaan, jossa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi.

”Esitutkinnassa epäillään, että lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa”, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi kertoi poliisin tiedotteessa aiemmin tällä viikolla.

Lahjus- ja virkarikoksista epäilty Sorainen on muun muassa johtanut neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on ollut vahvistaa ihmiskaupan ehkäisyä Suomessa. Helsingin Sanomat on puolestaan kertonut, että Sorainen oli mukana valmistelemassa lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli parantaa marjanpoimijoiden oloja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt oman selvityksensä Soraiseen kohdistuneiden rikosepäilyjen vuoksi. Perjantaina ministeriö ilmoitti lähettäneensä Soraiselle kuulemiskirjeen asiasta.

”Tämän viikon uutiset TEMin virkamieheen kohdistuvasta rikosepäilystä ovat järkyttäneet. Pidän tärkeänä, että poliisin työlle annetaan työrauha”, työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi Twitterissä lauantaina.