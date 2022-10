Suora lähetys kello 13: Mikä on Suomen koronatilanne nyt? STM ja THL kertovat tuoreimmat tiedot

STM ja THL kertovat koronavirustilanteesta torstaina klo 13.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertovat torstaina tuoreita tietoja koronavirusepidemiasta Suomessa.

STM:n ja THL:n yhteinen tilannekatsaus alkaa kello 13. Satakunnan Kansa näyttää infon suorana lähetyksenä.

Tilaisuudessa kuullaan ainakin siitä, miten koronatartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä ja missä vaiheessa epidemiaan liittyvä säädösvalmistelu on.

Paikalla tilaisuudessa ovat osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä sekä johtaja Otto Helve THL:stä.

Määrä ollut kasvussa

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on ollut viime viikkoina kasvussa.

Tällä viikolla Lapin sairaanhoitopiiri ilmoitti suosittelevansa sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstölle neljänsiä koronarokotteita. Suositus poikkeaa THL:n linjasta. THL suosittelee tällä hetkellä neljänsiä annoksia 60–64-vuotiaille perusterveille.

65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille THL suosittelee syystalveksi tehosteannosta.

Tehosteannos­suosituksen erona esimerkiksi neljänteen annokseen on se, ettei tehosteannoksen kohderyhmien osalta sillä ole väliä, kuinka monta rokotetta on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa on mahdollisesti sairastanut koronan.