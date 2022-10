Suomalaiset kiirehtivät joukolla eläkkeelle tänä vuonna – Syynä harvinaisen suuri porkkana: ”Täysin poikkeuksellinen tilanne”

Esimerkkilaskema Osittainen vanhuuseläke

Esimerkki: Eläkekarttuma on joulukuun alussa 1 500 euroa. Henkilö täyttää 62 vuotta joulukuun 2022 alussa, ja hänen ikäluokkansa alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta. Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä (50 prosenttia) joulukuussa on 660 euroa.

Ove-eläkkeelle joulukuussa: Esimerkkihenkilö saa tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen. Tämän jälkeen hänen osittainen vanhuuseläkkeensä on 706 euroa kuukaudessa.

Ove-eläkkeelle tammikuussa: Esimerkkihenkilön aiemmat työansiot korotetaan eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon. Osittaisen vanhuuseläkkeen suuruus riippuu hänen sen hetkisestä palkkatasostaan: jos palkka on esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa, on alkavan osittaisen vanhuuseläkkeen suuruus tällöin tammikuussa 689 euroa.

Lähde: Eläketurvakeskus