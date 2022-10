Aurinko pimenee tänään osittain – keskisessä Suomessa paras mahdollisuus tarkkailuun

Auringonpimennystä saa katsoa vain silmät suojattuna.

Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Pimennys alkaa noin kello 12.10 ja päättyy puoli kolmen aikaan. Syvimmillään se on noin kello 13.20.

Pimennys on suurimmillaan idässä ja pohjoisessa, muun muassa Utsjoella, Sodankylässä ja Joensuussa. Länsi- ja Etelä-Suomessa pimennys on pienempi. Kuu peittää Auringon halkaisijasta Utsjoella parhaimmillaan 69 prosenttia ja Maarianhaminassa 59 prosenttia.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan paras mahdollisuus auringonpimennyksen tarkkailuun on maan keskiosassa itäpainotteisesti sekä Kainuussa.

”Itäpainotteisesti suuressa osassa maata”, kertoo Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta.

Maan eteläosiin on tiedossa hyvin pilvistä säätä, ja lounaiseen Suomeen ennustetaan sadetta pimennyksen ajalle. Kaiken kaikkiaan sää on muuttumassa epävakaisempaan ja pilvisempään suuntaan. Pimennyksen aikaan myös selkeämmillä alueilla on mahdollisuus pilvilauttoihin.

Pimennystä ei välttämättä huomaa

Ursan tiedottaja Anne Liljeström kertoi viime viikolla, että osittaisia auringonpimennyksiä ei yleensä huomaa, jos niitä ei katso suoraan. Auringonpimennys etenee hitaasti, ja ihminen on tottunut siihen, että kirkkaus vaihtelee.

”Mutta jos ottaa vaikka valokuvan ympäröivästä maisemasta samoilla asetuksilla ennen pimennystä ja pimennyksen syvimmällä hetkellä, ja vertaa kuvia toisiinsa, ero on selkeä”, Liljeström vinkkasi.

Auringonpimennystä katsoessa silmät tulee suojata. Auringon infrapunasäteily aiheuttaa verkkokalvolla vaurioita jo muutamassa sekunnissa, eikä vahinkoa huomaa heti, Ursan tiedotteessa muistutetaan.

Silmät voi suojata asianmukaisilla pimennyslaseilla. Myös hitsarinlasi numero 14 suodattaa Ursan mukaan infrapunasäteilyä riittävän hyvin. Kamerat, kiikarit ja kaukoputket on suojattava suodatinkalvolla.

Täydelliseen yli sata vuotta

Auringonpimennys nähdään, kun Kuu menee Maasta katsottuna radallaan Auringon eteen. Tänään nähtävä auringonpimennys ei näy missään päin maailmaa täydellisenä. Suurimmillaan se on Siperiassa, jossa Auringosta jää pimentoon 86 prosenttia.

Täydellinen auringonpimennys on nähty Suomessa edellisen kerran heinäkuussa 1990. Seuraava kerta tapahtuu vasta yli sadan vuoden päästä, lokakuussa 2126.