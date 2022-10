Pieni, vakavasti loukkaantunut kissapentu taisteli itsensä vapaaksi roskapussista. Sitten eläinlääkäri totesi, ettei mitään ole enää tehtävissä.

Pyörälenkillä ollut mies teki maanantai-iltana surullisen löydön ison tien varrella Hyvinkään ja Nurmijärven rajan tuntumassa.

Heinikossa lähellä ojaa oli kissanpentu. Vakavasti loukkaantuneen eläimen läheltä löytyi muovipussi, joka oli täynnä reikiä kynsien jäljiltä. Kissa oli mitä todennäköisimmin heitetty muovipussissa auton ikkunasta tien reunaan.

Pyöräilijä ja hänen vaimonsa pyysivät apua Hyvinkään löytöeläintalolta. Eläinhoitaja Sini Hietanen sekä vapaaehtoisena työskentelevä Jutta Hernesaho-Malin olivat iltavuorossa talolla, kun kissa toimitettiin sinne.

”Punnitsimme sen ja annoimme sille kipulääkettä. Kissaa ei tarvinnut kauaa silitellä, kun se jo puski ja kehräsi, ja oli selvää, että se on kesy. Se oli ihan luuta ja nahkaa, ja nikamat törrötti selästä”, Hietanen kuvailee tilannetta.

Pentu, jota alettiin kutsua Möykyksi, odotteli kipulääkkeen voimin eläinlääkärin tuloa. Tuomio oli musertava.

Tutkimusten ja röntgenkuvien perusteella eläinlääkäri totesi, että vaikka poikki olevan reisiluun olisi saatu korjattua ortopedilla, muita takapään vammoja ei.

Kissa päästettiin kivuistaan.

Vammat olivat todennäköisesti syntyneet siitä, että pussi on heitetty vauhdissa autosta. Kyseisellä tiellä nopeusrajoitus on 80 kilometrin tunnissa.

Kissan takapään vammoja ei voitu korjata.

Suomalaiset hylkäävät Suomen eläinsuojeluyhdistyksen SEY:n arvion mukaan 20 000 kissaa joka vuosi. Hyvinkään löytöeläintalollekin päätyy runsaasti löytökissoja. Osa näistä on Möykyn tapaan hylätty autosta tien varteen.

”Meille on tullut ilmoituksia, missä joku on nähnyt metsäautotiellä tai isolla tiellä, kun joku jättää tai heittää pentuja autosta. Aiemmin heitetyt on kuitenkin selvinneet”, Hietanen kertoo.

Möykyn tarina järkytti erityisen paljon.

”Ahdistaa vieläkin. Ajatus siitä hädästä, kun todella kipeä ja nälissään pidetty pentu yrittää paniikissa ulos roskapussista. Mietin myös, että mihin mahdolliset sisarukset joutuivat.”

Hietanen myös pelkää, että näin käy toiste. Ihminen, joka kykenee heittämään pennun tai useampia autosta on tuskin sellainen, joka vie kissaansa steriloitavaksi.

Löytöaluetta haravoitiin monen tunnin ajan taskulamppujen valossa, mutta mahdollisia muita pentuja ei kuitenkaan löytynyt.

Hietanen kehottaa aina olemaan valppaana, mikäli tien reunassa näkyy laatikoita, jätesäkkejä tai roskapusseja. Vaikka Möykky oli päässyt pussista ulos, kaikki eivät pääse.

Surullista on, että kissan ei olisi tarvinnut kärsiä tai kuolla. Jos lemmikistä haluaa luopua, löytyy aina vaihtoehtoja.

”Olisipa tämä ihminen, joka tämän teki, soittanut meille ja kertonut, että haluaa pennusta tai pennuista eroon. Kenenkään nenän edestä ei suljeta ovea.”