Finnair antaa uuden selityksen sille, miksi lennot Tampereen ja Helsingin välillä keskeytetään – Nyt syy löytyy lennoista pienille maakuntakentille

Finnair alkaa pian lentää pienille maakuntakentille, mikä vaikuttaa Tampereen ja Helsingin välisten lentojen keskeytymiseen marraskuuksi.

Finnairilla on tällä hetkellä maanantaista sunnuntaihin yksi edestakainen lento ja yksi edestakainen bussiyhteys Tampereelta Helsinkiin. Lentomatkustajia kuvattiin Tampere-Pirkkalan lentoasemalla lokakuussa 2021.

Tampere

Lentoyhtiö Finnair on antanut lisätietoa syystä, miksi se korvaa Tampereen ja Helsingin väliset lennot bussikyydillä marraskuussa. Yhtiön viestinnästä kerrotaan, että syy liittyy osin ostoliikenteen alkamiseen viidelle maakuntakentälle.

Finnair alkaa lentää 31. lokakuuta Kajaaniin, Kokkolaan, Kemiin, Jyväskylään ja Joensuuhun. Kyseessä ei ole kaupallisesta toiminnasta, vaan valtion tilaamasta liikenteestä, jota Finnair alkaa operoida ja joka kestää ensi heinäkuuhun saakka.

Mari Kanerva Finnairin viestinnästä sanoo, että vaihtamalla Tampereen ja Helsingin väliset lennot bussikyytiin yhtiö pyrkii ”varmistamaan, että lentävä miehistö riittää koko verkostoon, joka on marraskuuksi suunniteltu”.

Finnairin mukaan Tampereelta on Helsinki-Vantaalle riittävän lyhyt matka ja matkustajamäärät riittävän pienet, jotta väli voidaan korvata busseilla.

Edellisenä päivänä yhtiö kertoi joutuvansa tekemään muutoksia liikenneohjelmaansa koronapandemian, Venäjän ilmatilan sulun, Aasian kohteiden pidentyneiden lentoaikojen, lentopolttoaineen voimakkaan kallistumisen ja kasvavan inflaation vuoksi.

Finnairin mukaan lentoyhteyksien korvaaminen bussilla on tilapäistä ja kestää marraskuun ajan. Kaikki bussiyhteydet eivät välttämättä näy tällä hetkellä Finnairin varausjärjestelmässä. Kanervan mukaan järjestelmässä on vika, jota korjataan parhaillaan.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen pitää toimivia lentoyhteyksiä tärkeinä alueen yrityksille. Hänet kuvattiin joulukuussa 2021.

Toivottavasti yhtiö ymmärtää

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen ymmärtää Finnairin ahdingon, mutta sanoo, että lentoliikenteen keskeyttäminen Tampere-Pirkkalasta Helsinkiin on vahingollista alueen vienti- ja tapahtumateollisuudelle. Hän kiittää Air Balticia siitä, että yhtiö lentää useita reittejä ulkomaan kentille.

”Toivon, että Finnair saa uuden strategiansa toimimaan ja ymmärtää, että Tampere ja Pirkanmaa ovat sille tärkeä alue. Täällä on todella paljon merkittäviä yrityksiä ja matkustavia ihmisiä. Jos Finnair halua pitää heidät asiakkainaan, sen pitää tuoda tänne nopeasti yöpyvä kone ja myös päiväyhteys.”

Eskelisen mukaan Tampereen maine tuskin kokee kolausta Finnairin toimista. ”Kyse on yksittäisestä asiasta. Tämä on muuten vahva ja elinvoimainen alue. Kyllä me tästäkin selviämme.”

Eskelinen sanoo, että seudun asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa lentoyhteyksiin.

”Ainoa lääke, jolla voimme parantaa yhteyksiä, on, että käytämme Tampere-Pirkkalan lentoasemaa aina, kun se on vain mahdollista – silloinkin, kun se on vähän kalliimpi vaihtoehto.”

Air Baltic lentää talvikaudella päivittäin Tampere-Pirkkalan kentältä Amsterdamiin. Lisäksi suorat lennot jatkuvat Kööpenhaminaan, Málagaan, Müncheniin ja Riikaan. Rodoksen, Oslon ja Frankfurtin lennot jäävät ainakin talvikaudeksi pois.