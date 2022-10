Jouni Päiviälä, 40, osti puolustusvoimien nosturin 1 550 eurolla ja aikoo tehdä sillä voittoa – Satakuntalaiset tekivät löytöjä epätavallisessa huutokaupassa

Puolustusvoimien käytöstä poistetun kaluston huutokaupassa oli myynnissä muun muassa 15 moottorikelkkaa ja 13 telakuorma-autoa ilman teloja sekä trukkeja, pakettiautoja ja mönkijöitä.

Tampere

”110 euroa”, päättää meklari Petri Lundelin huudon.

Siikaisissa asuva Pekka Vanhatalo, 37, on juuri ostanut kasan osia. ”Varaosaromua”, hän kuvaa ostostaan ja tarkentaa kyseessä olevan piennosturin hydrauliikka­komponentteja.

Hän on ostoksilla Puolustusvoimien käytöstä poistetun materiaalin huutokaupassa Tampereen Kalkussa. Kun huudettavaksi tulee se piennosturi, johon Vanhatalon ostamat osat sopivat, hän huutaa sitäkin, mutta ei enää, kun hinta nousee 1 500 euroon.

Piennosturin huutaa itselleen 1 550 eurolla pomarkkulainen Jonepin yrittäjä Jouni Päiviälä, 40.

”Olisin ostanut nosturin omaan käyttöön puutavaran lastaukseen”, Vanhatalo kertoo ja lisää: ”Minulla on puolellani se, että minulla on nyt tuohon nosturiin sopivia osia. Tunnen nosturin ostajan, varmaan teemme osista kauppaa.”

Vanhatalo yhyttääkin Päiviälän pian huutokauppa-alueelta ja kysyy: ”Tarvitsetko ohjaimia ja muita nosturiin sopivia laitteita? Minulla olisi.”

”Ai, olisi tarvinnut tietää paremmin”, Päiviälä yllättyy.

Hän kiinnostuu Vanhatalon ehdotuksesta, mutta lisää, että kauppoja on lupa tehdä vasta huutokauppa-alueen porttien ulkopuolella.

Päiviälä kertoo ostaneensa nosturin myydäkseen sen eteenpäin. Hän arvelee esimerkiksi mökkiläisten voivan olla kiinnostuneita piennosturista puiden kuljetuksessa.

Mikä? Puolustusvoimien huutokauppa Millog-yhtiö järjesti Puolustusvoimien käytöstä poistetun materiaalin huutokaupan Tampereen Kalkussa 19. lokakuuta. Huudettavana oli ajoneuvoja, koneita, laitteita, varaosia ja muuta materiaalia: muun muassa 13 telakuorma-autoa ilman teloja, 15 moottorikelkkaa, kolme mönkijää, korjaamokoneita, perävaunuja, kontteja. Huudettavia tuotteita oli yhteensä noin 350. Puolustusvoimien strategisena kumppanina toimiva Millog järjestää Puolustusvoimien käytöstä poistetun materiaalin huutokaupan perinteisesti kahdesti vuodessa, keväin ja syksyin.

”Siellä on radio”

Jouni Päiviälä on kiertänyt huutokauppoja isänsä mukana pikkupojasta asti. Vuosien varrella hän on kehittänyt tietämyksensä koneista, laitteista ja varaosista niin, että teki kuusi vuotta sitten harrastuksesta itselleen ammatin.

”Saatavat ovat epävarmat, mutta aikataulut vapaat”, hän kuvaa.

Siihen, mikä on käytetyille koneille, laitteille ja varaosille huutokaupassa oikea hinta, hän naurahtaa vastaukseksi: ”Täällä mennään mutu-tuntumalla.”

Nytkin Päiviälän kanssa Kalkussa ovat hänen isänsä ja 10-vuotiaat kaksospoikansa Joonas ja Matias. Pojat kiipeilevät isänsä juuri ostaman rengaspinon päällä ja näyttävät viihtyvän. Kysymykseen siitä, mikä myyntituote huutokaupassa on kiinnostavin, pojilla on vastaus valmiina: ”Vihreä Volkswagen -pakettiauto”, he hihkaisevat yhdestä suusta.

”Se on hieno, siellä ei ole paljon likaa ja siellä on radio”, he sanovat.

Nokialainen Juha Salonen osti korjaamovaunun Puolustusvoimien käytetyn tavaran huutokaupasta. ”Maatilallani on tilaa tavaroille niin, ettei tarvitse naapuriin viedä”, hän sanailee.

Tavaraa haussa Viroon ja Tšekkiin

Nokialainen Juha Salonen huutaa heräteostoksena 1 500 eurolla korjaamovaunun huoltotavaroitaan varten. ”Olen Sulo Vilen -luonne”, hän naurahtaa. Erikoisiakin ostoksia hänelle on tarttunut mukaan eri paikoista: esimerkiksi kolmet lentokenttäportaat, joista yhdet ovat hänen talossaan terassina.

”Säiliöromua, tarjoaako joku 500?”, kysyy meklari Vesa Kinnari.

”Satanen”, kuuluu yleisön joukosta vastaus. Hinta lähtee kuitenkin kipuamaan.

Zil-kuorma-auton kahdeksan käyttämätöntä polttoainesäiliötä myydään 310 eurolla, jarrukelloja, jarruhihnoja, vetomoottoreita ja hydrauliikkaletkuja sisältävä puulaatikko 650 eurolla.

Tšekkiläinen Vojtech Svoboda osti huutokaupasta muun muassa telakuorma-auton ilman teloja.

Hämeenkyröläinen maanrakennustyöntekijä Jussi Saari, 39, huusi kompressoria, mutta pysäytti huudon 600 euroon.

Meklari siirtyy myymään laatikkoa, joka on puolillaan tavaroita, joille en tiedä edes nimeä. Teräsharjat sentään tunnistan, ja vasarat ja kuulokkeet. ”Hylsysatsi, kiintoavainsarja”, miehet ympärillä valistavat.

Laatikko myydään 140 eurolla. ”Siinä meni kyllä halvalla aloittavan yrityksen perusosia”, meklari kommentoi.

Tšekkiläinen Vojtech Svoboda ostaa telakuorma-auton, josta Puolustusvoimat on ottanut telat vielä omaan käyttöönsä. Svoboda maksaa autosta 5 000 euroa ja kertoo vievänsä sen Tšekkiin myyntiin.

Myös Rauno Noormaa Viron Naissaaresta on tullut katsomaan, löytyisikö hänen maatilalleen kuorma-autoa tai sen varaosia. ”Vielä en ole huutanut mitään. Hinnat ovat nousseet korkeiksi.”

Pirkkalalaisen Pekka Juholan mukaan huutokaupassa on mukavaa, sillä siellä on paljon tuttuja.

Pirkkalalainen Pekka Juhola, 75, kertoo käyneensä Puolustusvoimien huutokaupassa Kalkussa jo 52 vuotta. ”Pikkupoikana tulin tänne polkupyörällä.”

Juhola kertoo kotonaan olevan museoituna Sisu A45 Proto -maastokuorma-auto ja lavallinen Karhu-Sisu-kuorma-auto. Kenttäkeittiöitäkin hän on ostanut ja myynyt, ja yhden lahjoittanutkin hirviseurueelleen Kuruun.

”Vielä eivät näytä takapihat olevan täynnä, vaan kaikki tavara on aina löytänyt kotinsa”, yli 40 vuotta Puolustusvoimien tavaraa huutokaupoissa meklaroinut Heikki Välimäki sanoo.

Historian kallein yli 213 000 euroa

Puolustusvoimien käytöstä poistetun kaluston huutokaupassa oli tällä kertaa kaupan muun muassa 15 moottorikelkkaa ja 13 telakuorma-autoa ilman teloja sekä trukkeja, pakettiautoja ja mönkijöitä.

Millogin jälkikäsittelypäällikkö Heikki Välimäki on ollut työssään tekemisissä Puolustusvoimien huutokaupan kanssa 43 vuotta ja meklaroinut tavaroita pikkolohuilusta panssarivaunuun. Kaikkein kallein myyntituote on ollut sodanaikaisen panssarivaunun raato, joka vuonna 2014 meni nettihuutokaupassa 213 150 eurolla keräilijälle Ranskaan.

Välimäen mukaan Millogin järjestämässä Puolustusvoimien huutokaupassa käyvät koneyrittäjät, elämysmatkailuyrittäjät, keräilijät, ammattiostajat, jotka myyvät ostamansa tavaran eteenpäin sekä eläköityneet Puolustusvoimien työntekijät, jotka haluavat yhä ajaa Gazilla, Zilillä tai muulla armeijan kuorma-autolla. Välimäen mukaan aiemmin oli paljon myös maanviljelijöitä.

”Toistaiseksi kaikki tavara on mennyt kaupaksi. Eikä huutokauppaan mitä tahansa tavaraa pannakaan, vaan kaikista on jokin visio, että sillä voi olla jollekin käyttöä. Puolustusvoimien materiaalia huutokauppaan tai hävitettäväksi valittaessa on oltava tarkkana, koska on paljon osia, joita ei saa mistään muualta. Ei niitä löydy Motonetistä.”