Rajalle on tarkoitus rakentaa ensin aidan pilottiosuus. Opposition odotetaan antavan tukensa aitahankkeelle.

Helsinki

Eduskuntapuolueet keskustelevat tänään itärajalle suunnitellusta raja-aidasta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kutsunut koolle ministerit, puhemiehistön sekä puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Parlamentaarinen kokous järjestetään eduskunnan auditoriossa kello 16. Viranomaiset ja sisäministeriö informoivat tapaamisessa eduskuntaa itärajan turvallisuustilanteesta ja aitahankkeesta.

Rajavartiolaitos on pitänyt aitaa tarpeellisena ja esitti syyskuussa osaa Venäjän-vastaisesta rajasta aidattavaksi laittoman maahantulon estämiseksi. Rajasta aidattaisiin 130–260 kilometrin osuus, mikä veisi kolmesta neljään vuotta ja maksaisi satoja miljoonia euroja.

Rajalle on tarkoitus rakentaa ensin pikaisesti pilottiosuus, jonka pituus olisi STT:n tietojen mukaan kolme kilometriä. Aidan kokeiluosuudesta on hallituksessa yhteisymmärrys, mutta siitä ei ole vielä varsinaisesti tehty päätöstä. Esteaita olisi aidan, teknisen valvonnan ja tien muodostama kokonaisuus.

Hallituslähteet kertoivat STT:lle viime viikolla, että kokeilun jälkeen raja-aidan jatkosta päättäminen saattaa jäädä seuraavalle hallitukselle. Pilottiosuuden avulla voidaan testata, miten toteuttamiskelpoinen valvontamalli on. Hanketta saatetaan päivittää pilottiosuudesta saatujen kokemusten perusteella.

Opposition odotetaan tukevan raja-aitahanketta. Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on arvellut, että kaikkien puolueiden tuki hallituksen esitykselle raja-aidasta on kuitattu minuutissa. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat kuitenkin kertoneet odottavansa tältä päivältä keskustelua ennen kaikkea siitä, millaista kriteeristöä hallitus on ajatellut itärajan sulkemiselle kokonaan.

Hallituspuolueista etenkin vasemmistoliiton ja vihreiden kantaa raja-aitaan on oppositiossa epäilty, vaikka pilotille yhteisymmärrys onkin.