Energiakriisin keskellä monet ovat toivoneet keinoja, joilla sähkönkulutusta ja siten sähkölaskua voi hillitä. Yksi lähiaikoina helpotusta tuova tekijä voi löytyä sääilmiöstä.

Sähkölaskun kannalta paras sää on leuto ja tuulinen: lauha sää vähentää energiatarvetta, kun taas kova tuuli kasvattaa tuulivoiman tuotantoa. Näin pörssisähkön hinta pysyy maltillisena. Juuri tällaista säätä on luvassa Suomessa lähiaikoina pohjoisen napa-alueen polaaripyörteen ansiosta, kirjoittaa Markus Mäntykannas tuoreessa Forecan blogitekstissä.

”Polaaripyörre porskuttaa vuodenaikaan nähden voimakkaana. Alempana ilmakehässä tilanne voi näyttäytyä Suomen leveysasteilla vilkkaana matalapainetoimintana sekä keskimääräistä tuulisempana ja lämpimämpänä säänä”, Mäntykangas toteaa.

Määrittää talven sään

Mäntykankaan mukaan polaaripyörre on parhaimmillaan voimistumassa. Mitä voimakkaammaksi se pääsee muodostumaan, sitä vahvemmin se pitää kylmää arktista ilmamassaa sisällään, jolloin kylmää ilmaa ei pääse valumaan napa-alueelta keskileveysasteille, ja sää pysyy lauhkeana.

”Tulevan talven sää on kuitenkin vielä täysi arvoitus, mutta mikäli polaaripyörre pääsee lokakuun aikana vahvistumaan kunnolla, on sillä paremmat edellytykset pysyä tiiviinä myös talven saapuessa. Tämä tietysti olisi näin energiakriisin vallitessa toivottava skenaario, jotta sähkön ja lämmityksen tarve pysyisivät aisoissa”, Mäntykannas sanoo.

Myös lumipeitteen laajuudella Siperiassa voi olla vaikutusta polaaripyörteen vahvuuteen. Jos lumipeite kasvaa lokakuun aikana maltillisesti, polaaripyörteestä voi tulla tiivis. Mikäli Siperiassa on puolestaan kylmää ja lumista, polaaripyörteestä tulee luultavasti epävakaa. Tällä hetkellä Siperian sään ennustetaan olevan lähiaikoina tavallista lämpimämpää, ja lumipeite kasvaa pääosin alueen pohjoisosassa.

Mikä on polaaripyörre, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala?

”Se on ylemmän ilmakehän asia, jota voi ajatella suurena matalapaineen alueena. Polaaripyörre on ylhäällä kilometrien korkeudessa ja ulottuu koko napa-alueelle kiertäen lännestä itään erittäin voimakkaiden tuulten alueena.”

Polaaripyörre syntyy lämpötilaerojen seurauksena. Mäntykankaan mukaan pyörre saa alkunsa, kun pohjoisen napa-alueen ja keskileveysasteiden väliset lämpötilaerot kasvavat syksyllä.

Latvalan mukaan ei ole täysin suoraviivaista, miten polaaripyörre vaikuttaa alailmakehään.

”Jos on oikein voimakas polaaripyörre talvella, yleensä vallitseva sää on tuulinen, sateinen ja lauha kuten esimerkiksi vuosien 2019 ja 2020 välinen talvi oli. Jos polaaripyörre on puolestaan heikko tai siihen tulee häiriö, matalapaineiden syöttö heikkenee, ja on suuri mahdollisuus, että pohjoisesta pääsee valahtamaan kylmää arktista ilmaa myös etelään.”

Latvalan mukaan tulevan talven sää ei ole vielä tiedossa, ja tämänhetkisen tiedon mukaan polaaripyörre vaikuttaa tällä tavalla vain lähiviikkojen säähän.