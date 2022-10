Teboil-boikotti laajeni – Nyt ambulanssit, poliisiautot ja armeijan ajoneuvot käyvät kilpailijoiden menovedellä

Venäläistaustainen Teboil on ollut valtionhallinnolle ja kunnille yksi tärkeä polttoaineen jakelija.

Asiakasvirrat Teboilin huoltoasemilla vähenivät alkuviikosta entisestään, kun EU:n pakoteasetus astui voimaan.

Asetuksen mukaisesti valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhdessä omistama hankintayhtiö Hansel oy keskeytti hankintansa venäläisomisteiselta huoltamoyhtiöltä.

Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala kertoo, että näin tehdään kaikille yrityksille, joilla on yhteyksiä Venäjälle. Teboil on sveitsiläisen yrityksen omistuksessa, mutta sen omistaa venäläinen Lukoil. Muita yrityksiä, joilla olisi kytköksiä Venäjään, ei ole tullut vastaan, kun Hansel on niitä sopimustoimittajistaan etsinyt.

Pihkalan mukaan Hansel on keskeyttänyt kaksi tankkaussopimusta Teboililta.

”Lisäksi meillä on ollut meriliikenteen polttoaineiden toimitussopimus. Se on lopetettu kokonaan ja kilpailutettu uudelleen.”

Tankkauksissa Teboil on ollut yksi Hanselin sopimustoimittajista. Kyse on ollut ministeriöiden, valtionhallinnon alaisten laitosten ja virastojen kuten poliisin ja puolustusvoimien ajoneuvojen tarvitsemasta polttoaineesta. Myös kunnat, kuntayhtymät ja vaikkapa sairaanhoitopiirit ovat käyttäneet Teboilia ajoneuvojensa tankkaamiseen.

Tankit ovat täynnä

On jo herännyt kysymys, vaikeuttaako pakoteasetus mahdollisesti poliisin tai ambulanssien liikkumista, kun Teboililla ei saa enää tankata ja polttoaineen hakureissu voisi pitkittyä.

Pihkala vastaa, ettei ole syytä huoleen. Valtionhallinnon ja kuntien ajoneuvoja on tankattu jo ennestään muiltakin polttoaineen toimittajilta. Niitä ovat olleet Teboilin lisäksi Neste sekä kuntien käytössä olevassa sopimuksessa Nesteen lisäksi myös ST1-ketju.

Syyskuuhun mennessä Hanselin tankkaussopimuksilla oli ehditty tankata ajoneuvoihin bensaa ja dieseliä Teboililta lähes viidellä miljoonalla eurolla, mikä on hieman alle neljännes tankkaussopimuksilla tänä vuonna tehdyistä hankinnoista.

Pihkala jatkaa, ettei pakotteesta seuraa vakavia käytännön ongelmia. ”Kun puhutaan pelastusalan ajoneuvoista, niin luotan kyllä siihen, että viranomaiset osaavat pitää kiinni tärkeysjärjestyksestä. Auto ei jää tielle ja olen varma, ettei kukaan ole vaarassa tämän takia.”

Pihkalan mukaan Teboilia koskevilla pakotteilla ei ole suuria taloudellisia vaikutuksia. Merkittävämpi vaikutus on kohonneilla polttoaineiden hinnoilla.

Teboilin liikevaihto oli viime vuonna 2,2 miljardia euroa. Yritys työllisti vajaat 200 työntekijää.

Yhtiötä ryhdyttiin boikotoimaan laajasti viime keväänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Suomessa monta Teboil-asemaa on lopettanut tai liittynyt johonkin toiseen huoltamoketjuun.