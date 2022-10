Vähittäiskauppaketju Lidl vetää takaisin erät paahdettuja, hunajalla ja suolalla kuorrutettuja manteleita, koska niihin on saattanut päätyä metallia. Lidl kertoi takaisinvedosta torstaina.

Takaisinveto koskee eriä, joiden parasta ennen -päiväys on 2.5.2023 ja 3.5.2023. Manteleiden pakkauskoko on 150 grammaa. Tuotetta on myyty erätuotteena syys- ja lokakuussa.

Lidl kehottaa jättämään mantelit syömättä ja palauttamaan ne lähimpään myymälään, jossa niiden hinta hyvitetään.