Porin Rock in the City -festivaalia ja muita suosittuja tapahtumia järjestävä RH Entertainment hakeutuu yrityssaneeraukseen

Yrityksen toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoo saneeraukseen hakeutumisen syynä olevan yhtiön kriittinen maksuvalmiustilanne.

Rock in the City järjestettiin Porin Kirjurinluodossa elokuussa.

Suomen suurimpiin keikkajärjestäjiin lukeutuva RH Entertainment on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Hakemus on jätetty Pirkanmaan käräjäoikeuteen maanantaina 3. lokakuuta.

”Maksuvalmiuden nopean muutoksen taustalla on monien tapahtumien summa ja yleinen epävarma tilanne. Yhtiö teki isoja artistikiinnityksiä kesälle 2022, jotka eivät myyneet odotusten mukaisesti. Yhtiö joutui myös perumaan tapahtumia itsestään riippumattomista syistä. Saneerauksella yhtiö pyrkii varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden”, yrityksen toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoo sähköpostitse.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

RH Entertainment on järjestänyt Porissa muun muassa Rock in the City -festivaaleja. Yrityksen Raumalle suunnittelema Rock in the City peruttiin tänä vuonna heikon ennakkomyynnin vuoksi. Myös suosittu Raskasta joulua -kiertue on yrityksen järjestämä.

Miten yrityssaneeraukseen hakeutuminen vaikuttaa tuleviin keikkoihin? Siihen kysymykseen Huhtala ei vastannut. RH Entertainment järjestää paitsi yksittäisiä keikkoja myös festivaaleja. Se tuo Suomeen muun muassa räppäri 50 Centin.

Viime sunnuntaina Helsingissä esiintynyt räppäri 50 Cent kertoi heti maanantaina aikovansa tehdä marraskuussa Suomessa peräti neljän paikkakunnan kiertueen. Seinäjoelta 1.11. alkava kiertue poikkeaa myös Oulussa, Turussa ja Kuopiossa.

Vuonna 2019 perustettu RH Entertainment nousi kesällä otsikoihin, kun Suomen Kuvalehti kirjoitti laajassa artikkelissaan yrityksen toiminnasta ja taustoista. Jutun mukaan yrityksellä oli viime kesänä monenlaisia ongelmia festivaalikeikkojen järjestelyissä. Kokonaisia festivaaleja ja yksittäisiä keikkoja jouduttiin perumaan eri syistä.

Jutun mukaan festivaaleilla on ollut useita vaaratilanteita, jotka ovat johtuneet puutteellisista lavarakennelmista. Siitä syystä esimerkiksi Pietarsaari Open Air -festivaali jouduttiin heinäkuussa perumaan juuri, kun sen piti alkaa.