Sarjakaunistuja on huijannut jo kymmeniä kauneusalan yrittäjiä täsmälleen samanlaisella tarinalla

Tapauksia on tullut jo ilmi liki 30 kappaletta. Rikosilmoituksia on tehty.

Kauneudenhoitoalan yrityksiä on kesästä lähtien piinannut Tampereella sarjakaunistuja, joka käy hoidoissa ja lähtee maksamatta.

Sarjakaunistujan toimintatapa on samanlainen kuin Helsingissä liikkuneen ja kiinnijääneen sarjasyömärin, joka teki samanlaisia temppuja ravintoloille: tilasi herkut, söi ja jätti maksamatta. Hän selitti touhujaan muun muassa sillä, ettei ollut saanut sosiaaliavustuksiaan.

Yksi sarjakaunistujan huijaamista on ripsiteknikko Maria Nordling Fair Hair & Beaty -kauneushoitolasta Tampereen Kuninkaankadulta.

Nordling toteaa, ettei 82 euron rahallinen tappio niinkään harmita, vaan periaate ja huijaaminen. Nordling on tehnyt rikosilmoituksen asiasta.

”Hän oli varannut ajan väärällä nimellä Anna, myös puhelinnumero osoittautui vääräksi”, Nordling kertoo.

Kaiken huipuksi tämä ”Anna” oli varannut Eerika-nimellä ajan tamperelaiskampaajalle heti ripsihoidon jälkeen. Sieltäkin hän lähti maksamatta.

Maksukortissa ”ongelma”

”Anna” tuli kello 8.15 ajalle varattuun ripsihoitoon 10 minuuttia myöhässä ja oli hieman aran oloinen. Nordling teki ripset ja sitten mentiin kassalle, missä vaikeudet alkoivat.

”Ensimmäistä maksukorttia kokeiltiin kahdesti ja molemmilla kerroilla maksu hylättiin. Sitten hän kaivoi toisen kortin ja kertoi, ettei ole sitä käyttänyt pitkään aikaan ja naputteli jonkin tunnusluvun. Kaksi kertaa tuli jälleen hylätty.”

”Sitten hän ehdotti lähimaksua, ensin 50 euroa ja sitten loput. Silloin maksupääte ilmoitti, ettei kortinhaltijalla ole oikeutta tähän toimintoon.”

Lopulta todettiin, että ”Anna” ei muista tunnuslukua eikä saisi rahaa Kuninkaankulman pankkiautomaatista. Hän lupasi maksaa saamansa laskun heti kotona.

”Tässä kohtaa jo tiesin, että en hänestä enää kuule. Moni on kysynyt, miksi päästin hänet lähtemään. Tilanne oli itselleni uusi ja estely olisi voinut johtaa siihen, että saan itse syytteen. Poliisin odottelu olisi lisäksi sotkenut muut päivän hoitoajat.”

Julkisuus avuksi

Niin paljon huijarin epärehellisyys kuitenkin harmitti, että Nordling julkaisi päivityksen somessa etenkin varoittaakseen kollegoitaan sarjakaunistujasta.

”Silloin alkoi tulla muilta ilmoituksia tästä samasta tyypistä. Nyt niitä on jo lähes 30. Jos yksikin kollega välttyy tämän takia huijaukselta, olen tyytyväinen.”

Moni muukin huijatuksi joutunut on kertonut tehneensä tai tekevänsä rikosilmoituksen. Poliisille on mennyt myös kuvia tekijästä, sillä hoitoloissa hänestä on otettu luvalla ennen ja jälkeen -kuvia.

Sarjakaunistuja on hionut touhunsa uskaliaaksi.

”Hän varaa eri nimillä ajan aina eri hoitajille ja tulee aina myöhässä, jolloin voi livahtaa suoraan hoitohuoneeseen, jotta muut työntekijät eivät kohtaa häntä. Tiedän, että ainakin yhdessä paikassa hän on käynyt usein monilla eri valenimillä.”

Poliisi tutkii asiaa

Poliisi on edennyt sarjakaunistujan tapauksen selvittämisessä.

”Tämän aamun aikana on ilmennyt muutamia tekijäehdokkaita tapauksille. Katsotaan, miten asia nyt edistyy”, rikoskomisario Arto Partanen Sisä-Suomen poliisista kertoi maanantaina.

Partasen mukaan tapauksista on tehty muutamia rikosilmoituksia. Poliisi ei ota tällä hetkellä kantaa tekijän sukupuoleen. Tapauksia tutkitaan petoksina tai lievänä petoksina.

”Meille tämä näyttäytyy tällä hetkellä yksittäisinä tutkintoina. Yksittäistapauksina nämä ovat hyvin pieniä asioita, muutaman kympin juttuja”, Partanen kommentoi.