Viraston ylitarkastajan mukaan heikosti heijastavat tuotteet voivat aiheuttaa vaaraa liikenteessä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut tänä vuonna 22 heijastinta ja led-valoa markkinoilta, kertoo virasto tiedotteessaan.

Tuotteita on poistettu muun muassa siksi, että niiden heijastavuus on ollut liian heikkoa tai tuotteiden merkinnöissä on ollut virheitä. Yksi heijastin on poistettu viraston mukaan siksi, että se oli pinta-alaltaan liian pieni.

Tukesin verkkosivuilta löytyy lista vuoden 2022 alusta alkaen markkinoilta poistetuista tuotteista. Vaarallisiksi tuotteiksi on listattu muun muassa selvästi lapsille suunnattuja söpöjä heijastimia kuten kissa, pingviini, kettu ja dinosaurus. Lisäksi listalla on heijastavia avaimenperiä, heijastinliivit ja -henkselit.

Tukesin ylitarkastajan Riikka Väänäsen mukaan kaikkiaan puolet valvontaprojektiin hankituista heijastimista oli vaatimusten vastaisia ja 11 prosenttia vaarallisia.

”Niiden heijastavuusarvot olivat niin huonoja, ettei niitä voitu pitää turvallisina heijastimina”, Väänänen sanoo tiedotteessa.

Tukes on testannut vuoden aikana kaikkiaan noin 40 erilaista heijastavaa tuotetta. Osa oli heijastimia ja osa led-valon sisältäviä tuotteita. Tuotteita hankittiin eri liikkeistä ja verkkokaupoista.

Viraston testaamista 13 heijastimesta vain kaksi täytti kaikki vaatimukset. Lisäksi markkinoilta on vedetty led-valoja, joita oli myyty heijastavina tuotteina, vaikka niiden heijastavuusarvot olivat Tukesin testien perusteella hyvin alhaiset.

Tukesin mukaan kaikkia tuotteita ei ole ymmärretty henkilönsuojaimiksi. Ylitarkastaja Väänänen arvioi, etteivät kaikki heijastinten valmistajat ja maahantuojat tunne velvoitteitaan.

”Jos tuotteen väitetään heijastavan pimeällä, mutta se ei heijastakaan kunnolla, se voi aiheuttaa vaaraa liikenteessä”, Väänänen sanoo.