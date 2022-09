Saarikko: Baltic Connector -kaasuputken turvallisuus­toimia on vahvistettu – Ministeri­työ­ryhmä antoi ohjeistuksen: kriittinen infra pitää käydä läpi ja turvata

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä kertoi kriittisen infrastruktuurin turvaamisesta, sähkön riittävyydestä talvella sekä suomalaisen ruuan ja elintarviketeollisuuden tilanteesta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan Baltic Connector -kaasuputken turvallisuustoimia on vahvistettu Nord Streamin kaasuputkivuotojen takia. Baltic Connectorin kautta virtaa Baltian maista kaasua Suomeen ja se on tärkeä esimerkiksi teollisuudelle. Saarikko kuitenkin painottaa, että siihen ei tällä hetkellä kohdistu erityistä uhkaa.

Saarikko kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa hallituksen varautumisen ministerityöryhmän kokouksen jälkeen. Ministerit keskustelivat lisäksi muun muassa sähkön riittävyydestä ja ruokaturvasta.

Ministerityöryhmä antoi ohjeistuksen kaikille hallinnonaloille käydä läpi kriittistä infrastruktuuria sekä määräsi ne varautumaan ja nostamaan valmiutta. Saarikon mukaan kuntakentälle annetaan vahva kehotus siitä, että kunnat valmistautuvat turvaamaan kriittistä infrastruktuuria, kuten sähkön jakelua ja tietoturvaverkkoja.

Ministerityöryhmä käsitteli myös energian riittävyyttä talvella. Edelleen on todennäköistä, että kylminä talvipäivinä riski sähkön jakelun vaikeuksista on todellinen. Saarikko sanoi, että alueellisten toimijoiden pitäisi selvittää ihmiset, joille sähkö on esimerkiksi kotihoidossa elintärkeää.

Lopuksi Saarikko kertoi suomalaisen ruuan ja elintarviketeollisuuden tilanteesta. Työryhmä kertoi valmistelussa olevasta taloudellisen tuen paketista maatiloille, sillä moni on riippuvainen sähköstä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskiviikkona, että kokouksessa on tarkoitus käsitellä myös Suomen kriittistä infrastruktuuria ja niitä lisätoimia, joita sen turvaamiseksi on mahdollisesti syytä tehdä.

Tiistaina kerrottiin, että kolme Itämeren pohjassa kulkevan Nord Stream -kaasuputki­­järjestelmän linjaa vaurioitui lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta. Vauriot vaikuttavat sabotaasilta, mutta mikään valtio ei ole toistaiseksi kertonut tehneensä iskuja.