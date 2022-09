Näin hallitus kommentoi kaasuputkivuotoja – Marin: Voi liittyä laajempaan tavoitteeseen horjuttaa Itämeren turvallisuutta, Haavisto: Taustalla valtiollinen toimija

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) totesi illan tiedotustilaisuudessa, kaasuputken räjäyttäminen ”ei ole mitään harrastelijatouhua”.

Hallitus käsitteli iltakoulussaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta keskiviikkona, ja keskusteli tiistaina paljastuneista Nord Stream -kaasuputkien vuodoista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana, että hän oli keskustellut päivällä Ruotsin ja Tanskan kollegoiden kanssa. Eri viranomaiset tekevät nyt Marinin mukaan tiivistä yhteistyötä niin Itämeren alueen maiden kuin Naton ja EU:nkin kesken.

”Nord Stream -vuodot ovat vakava uutinen ja tilanne on erittäin huolestuttava. Kaiken tiedon valossa Nord Stream -räjähdykset olivat tarkoituksellisia. Tämä voi liittyä esimerkiksi laajempaan tavoitteeseen horjuttaa Itämeren turvallisuutta. Meidän ei tule olla sinisilmäisiä eikä pelolle tule antaa sijaa. Haluan sanoa kaikille suomalaisille, että Suomi ja viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti”, Marin kommentoi.

Nord Stream 1 -kaasuputkessa havaittiin vuoto kahdessa kohtaa. Yksi vuodoista on Ruotsin talousalueella ja toinen Tanskan talousalueella Bornholmin saaresta koilliseen. Nord Stream 2 -putkessa puolestaan havaittiin vuoto Tanskan lähellä.

”Edellyttää ammattimaista osaamista”

Ministerit ottivat aiempaa tiukemmin kantaa räjähdysten aiheuttajaan.

Marin sanoi, että on selvää, että toiminta ei ole sattumaa ja ne näyttävät tarkoituksellisia. ”Tämän kaltaisia tilanteita ei pääse syntymään kenen tahansa aiheuttamana.’” Hän kuitenkin sanoi, että ennen johtopäätöksiä tarvitaan tutkintaa siitä mitä on tapahtunut.

”Todella on niin, että tällaisen jykevän merenpohjassa olevan kaasuputken räjäyttäminen ei ole mitään harrastelijatouhua, vaan edellyttää ammattimaista osaamista ja mahdollisesti valtiollista tukea taustalla”, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kommentoi.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi vuodon olevan niin laajamittainen, että takana on valtiollinen toimija.

Hän myös kertoi, että kaasuputki sijaitsee alueella, jossa merenpohjassa voi olla toisen maailmansodan taistelukaasuja. ’’Korjaustyö voi olla erittäin vaativaa.”

Eduskunnan keskusteltava

Kaikkonen arvioi, että tapahtumat eivät muodosta sotilaallista uhkaa, eikä merkkejä sotilaallisesta toiminnasta Itämerellä ei juuri nyt ole.

Kaikkosen mukaan myös Nato tulee keskustelemaan kaasuputkivuodosta. Sekä ulkoministeri että puolustusministeri osallistuvat Naton ministerien kokouksiin.

Marin sanoi, että pääministerin ilmoitus turvallisuuspoliittisesta tilanteesta on mahdollinen. Hänen mukaansa eduskunnan on joka tapauksessa keskusteltava yhdessä tilanteesta ja jonka on oltava tilanteen tasalla.

Kaikkonen sanoi, että asia on luonnollisesti seurannassa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevissä valiokunnissa.

Kaikkonen muistutti, että katse on syytä pitää Ukrainassa, ”Räjähdykset sattuivat samaan aikaan eteläisen ja itäisen Ukrainan niin sanottujen kansanäänestysten kanssa. Näyttää siltä, että alueita pyritään kansainvälisen oikeuden vastaisesti liittämään osaksi Venäjää. Tämä muodostaa uutta eskalaation riskiä Ukrainaan.”

Turistiviisumien rajoituksesta periaatepäätös

Tiedotustilaisuudessa saatiin myös vahvistus siitä, että turistiviisumien rajoittamisesta on syntynyt yhteinen näkemys. Haavisto kertoi, että periaatepäätöksen luonnos turistiviisumien rajoittamisesta on tulossa huomenna valtioneuvostoon ja yksityiskohdista kerrotaan lisää sen jälkeen. ”Päätös on pitkälle valmistunut.”

Virkakunta ulko- ja sisäministeriöstä sekä Rajavartiolaitoksesta on valmistellut viime viikosta alkaen keinoja, joilla venäläisturismia rajoitettaisiin nykyistä jyrkemmin.

Uusi linjaus perustuu Schengen-säännöstön tulkitsemiseen uudella tavalla Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeisen uuden tilanteen perusteella. Schengen-säännöstössä on viittaus, jonka mukaan ulkomaalaisen maahantulo voidaan kieltää myös sillä perusteella, että hän vaarantaa kohdemaan kansainvälisiä suhteita.

Itärajalla valmius pilottiaitaan

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan tilanne itärajalle on säilynyt vakaana. Venäläisten turvapaikkahakemuksien määrässä on pientä kasvua, mutta se ei ole merkittävää. Venäläisten liikekannallepanoa pakenevien turvapaikanhakijoiden tilannetta Mikkonen kommentoi: ”Asevelvollisuus tai liikekannallepano ei ole suoraan ole peruste myöntää kansainvälistä suojelua. Jos asepalveluksessa joutuu tekemään sotarikoksia suojeluun voi olla peruste.”

Iltakoulussa käsiteltiin myös selvitystä raja-aidan rakentamisesta itärajalle. Mikkonen sanoi, että selvityksen pohjalta on valmius tehdä pilottihanke raja-aidasta. Aidan arvioitu rakennusaika olisi kolmesta neljään vuotta ja kustannukset satoja miljoonia euroja.