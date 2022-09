Tämä mies valvoo Suomen 10 miljardin jättikauppaa Washingtonissa – Aki Heikkinen kertoo nyt hävittäjähankinnan tärkeimmistä tavoitteista

Pirkkalasta Washingtoniin siirtynyt eversti Aki Heikkinen pitää huolta, että F-35-hävittäjästä tulee sopiva Suomen tarpeisiin. Hanke on aikataulussaan Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta.

Aki Heikkisen tehtävänä on muun muassa valvoa, että hävittäjiin tulee kaikki tarpeellinen. Hän tarkkailee esimerkiksi hävittäjään kehitettävää suorituskykyä.

Tampere

Satakunnan Lennoston entisellä komentajalla, eversti Aki Heikkisellä on takanaan yli tuhat tuntia Hornetin ohjaimissa, mutta uuden F-35-hävittäjän puikkoihin hän ei pääse.

”Se vaatisi oman koulutuksen, eikä ole järkevää kouluttaa näin vanhaa miestä. Olen tyytyväinen, jos pääsen kokeilemaan simulaattorilla”, hän naurahtaa.

Heikkinen aloitti vuoden alussa HX-hankkeen projektitoimiston johtajana Washingtonissa Yhdysvalloissa. Tehtävä on pääesikunnan kanslian alainen. Heikkisen työkuvaan kuuluu useita alueita. Hän on yhteysupseeri, joka koordinoi amerikkalaisten ja suomalaisten tekemiä suunnitelmia niin, että aikataulut täsmäävät.

Toinen tehtävä on valvoa Suomen etua. Periaatteessa hän valvoo, että koneeseen tulee kaikki tarpeellinen. Hän tarkkailee esimerkiksi hävittäjään kehitettävää suorituskykyä.

Se on toteutettava niin, että Suomen tahto toteutuu, mutta samalla on pidettävä huoli siitä, että kustannukset pysyvät rajoissa. Edelleen työlistalla ovat tiedonhankinta ja edustustehtävät Yhdysvalloissa mukaan lukien käynnit asevalmistajan tehtailla.

Kuka? Aki Heikkinen Syntynyt Oulussa vuonna 1973. Vuoden alusta HX-projektitoimiston johtaja Washington Yhdysvallat. Toiminut Satakunnan Lennoston komentajana 2019–2021. Sitä ennen ilmavoimien valmiuspäällikkönä ilmavoimien esikunnassa Tikkakoskella. Nuorempana riviohjaajana Satakunnan lennostossa. Pirkkalassa työvuosia yli 14. Harrastaa retkeilyä ja urheilua sekä pienriistan metsästystä.

”Tästä se lähtee käyntiin”

Siinä missä Heikkinen katseli ennen Pirkkalassa lennolle lähteneitä Horneteja, nyt hän ajaa töihin toimistoon Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennus Pentagonin lähistölle sähköpotkulaudallaan, joka on hyvin yleinen kulkuväline Washingtonissa.

Heikkinen muutti puolisonsa kanssa rapakon taakse vasta elokuussa, mutta muutamassa viikossa hän on päässyt hyvään vauhtiin. Parhaillaan Yhdysvalloissa tehdään erilaisia hankintasopimuksia F-35-kauppaan liittyen. Suomessa on käynnistetty tukikohtien valmisteluun liittyvät työt.

”Tästä se toteutus lähtee käyntiin”, hän tiivistää.

Heikkisen mukaan Suomen koneisiin tulevia komponentteja on jo rakennettu tehtaan varastoihin, vaikka kokoonpano ei ole vielä alkanut. Varsinainen tuotantolinja käynnistyy myöhemmin, vuonna 2024. Ensimmäiset koneet valmistuvat 2025–2026 vuodenvaihteessa.

Kaikki 64 hävittäjää on tarkoitus saada Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Hän korostaa, että kiireellisintä on se, että saadaan huolto- ja ylläpitokyvyt rakennettua Suomeen. Tämä työ alkaa ensi vuonna. Ensimmäisten koneiden on määrä saapua Lapin lennostoon.

Eversti Aki Heikkinen on nyt uuden hävittäjähankkeen silmät ja korvat Yhdysvalloissa. Taustalla Air Force Memorial Washingtonissa.

Aikataulu pitänyt

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut maailmalla pulaa erilaisista komponenteista ja varaosista. Onko vaara, että sota viivästyttää hanketta? Heikkisen mukaan toistaiseksi kaikki menee aikataulun mukaan. Suomen hankkeeseen ei kohdistu riskejä, jotka aiheuttaisivat viiveitä.

”Isossa hankkeessa on ilman muuta riskejä, jotka otetaan huomioon. Jos niitä ilmenee, niin ne pyritään ratkaisemaan.”

Hän jatkaa, että taustalla on ollut useita jarruttavia tekijöitä. Ensin oli korona, sitten tavaran liikkuvuutta haittasi Suezin kanavaan poikittain juuttunut konttialus.

Viimeisimpänä ja vakavimpana alkoi hyökkäys. Nämä kaikki heijastivat siihen, että tuotantoketjuihin tuli kitkaa ja hitautta, materiaali kallistui ja inflaatio lähti laukalle.

Hävittäjien hintalappu on noin kymmenen miljardia euroa. Heikkinen uskoo, että pitkässä juoksussa kustannus pysyy alkuperäisessä raamissa.

”Välillä on esitetty tiettyihin osa-alueisiin korkeampia ja toisinaan pienempiä hintalappuja, mutta olen melko varma, että pitkän ajan kuluessa ne tasoittuvat.”

Hän tietää, että puolustusministeriössä kustannuksia pohditaan ja vaihteluihin on varauduttu.

Hornet-osaaminen käyttöön

Hornetit ovat olleet uskollisia ilmatilan herroja vuosikymmenet. Ne otettiin käyttöön vuosina 1995–2000.

Heikkinen kertoo, että kaikki se osaaminen, mitä Hornetien taipaleelta on kertynyt, on käytettävissä monilta osin F-35-hävittäjiin.

”Merkittävä tekijä on se, että pystymme hallinnoimaan suuria ohjelmia. Se vaatii Ilmavoimissa työskenteleviltä laajaa kokonaisosaamista.”

Myös Hornetin nykyinen asevarasto pyritään hyödyntämään. Siinä on elementtejä, jotka välttämättä eivät mene suoraan F-35-hävittäjään, mutta asia on valmistelussa.

Heikkisen mukaan aseistuksen hyödyntämisestä F-35-hävittäjässä ei voitu puhua kilpailuvaiheessa, koska se olisi voinut panna muut kandidaatit epäreiluun asemaan. Kaikki valmistajat eivät käytä samoja aseita, joita Suomessa on jo valmiina.

Yhteensovittamista on alettu tehdä vasta hankintapäätöksen jälkeen. Heikkinen korostaa, että Suomi on pitänyt hyvin huolta aseiden määrästä varastoissa.

”Varastot pyritään hyödyntämään koko elinkaaren ajan, ettei mitään mene hukkaan.”

Aikaero haasteena

Yhteydenpito Suomeen on päivittäistä. Käytännössä Heikkinen aloittaa työt varhain aamulla sikäläistä aikaa, jotta hän ehtii osallistua palavereihin muutaman virkatunnin ajan.

Yhdysvaltain-toimistossa on kaksi työntekijää. Heikkisen lisäksi siellä työskentelee toinen yhteysupseeri, projektikoordinaattori Jussi Ristimäki, jonka erityisosaamista ovat kaluston tekninen ylläpito laadunvalvonta ja sopimukset.

Kun koneiden kokoaminen ja koulutus käynnistyvät, Yhdysvaltoihin lähetetään pari yhteysupseeria lisää.

Aki Heikkinen ruotsalaisen Saab Gripen E -hävittäjän mediaesittelyssä Satakunnan Lennostossa Pirkkalassa tammikuussa 2020.

Uniikit ratkaisut kalliita

Suomeen ei tule räätälöityä mallia F-35-hävittäjästä, vaan se pyritään hankkimaan mahdollisimman pitkälti samanlaisena kuin mitä on Yhdysvaltain ilmavoimilla. Tähän on yksinkertainen syy, sillä uniikit ominaisuudet ovat erittäin kalliita. ”Siksi sellaisia pyritään välttämään.”

Hävittäjiimme tulee erityiset jarruvarjot, jotta koneilla voi laskeutua lyhyille maanteiden kiitoradoille Suomessa.

”Norjan ilmavoimat on kehittänyt omiin tarpeisiinsa vastaavan varjon. Se hyödyttää meitä, jolloin meille jää vain laitteistoon liittyvä kustannuserä.”

Jarruvarjon käyttö tuo varmuutta, jos olot laskeutumiseen ovat huonot tai jos mukana on painava lasti.

Koulutus omilla koneilla

Aluksi F-35-hävittäjiä varten koulutetaan Hornet-koulutuksen saaneita ohjaajia lennonopettajiksi ja lentoyksiköiden johtajiksi. Koulutus ei ole pitkä, kyse on tyyppi- ja taktisesta peruskoulutuksesta. Se kestää muutaman kuukauden.

Ensimmäiset F-35-lentäjät ja mekaanikot koulutetaan Yhdysvalloissa. Sen jälkeen he vuorostaan alkavat kouluttaa Suomessa muita. Lentokoulutus annetaan Yhdysvalloissa Suomelle valmistetuilla koneilla, ja se on tarkoitus aloittaa vuosina 2025–2026, jolloin ensimmäiset koneet on saatu toimitettua.

Kun uusia hävittäjiä alkaa saapua Suomeen, Hornetit ja F-35-hävittäjät vastaavat operatiivisesta valmiudesta siirtymäajan yhdessä.

Heikkisen mukaan valmistelut vuosien 2027–2028 siirtymäkautta varten on käynnistetty Ilmavoimissa. Tarkoitus on luoda siirtymäkauden operaatiokonsepti, jolla koneet voivat toimia mahdollisimman joustavasti yhdessä, ei vain ilmassa, sillä huollossa ja kunnossapidossakin on tukeuduttava kahteen konetyyppiin.

Hyrinää, jota kaipaa

Eversti Heikkinen on 48-vuotias. Tarkkaa pituutta ulkomaan komennukselle ei ole määritelty, mutta yleensä puhutaan 2–3 vuodesta. Seuraavasta tehtävästä ei ole tietoa.

Hornetin takapenkillä hän istui viimeksi vuosi sitten syksyllä. Taistelulentäjän sydän sykkii hävittäjälle edelleen.

”Olen jäänyt kaipaamaan viileitä aikaisia syysaamuja, jolloin kävelin kohti konetta tehtävä mielessäni. Siinä platalla oli hyrinää, jota kaipaan.”

Heikkinen on käynyt katsomassa Top Gun -elokuvan jatko-osan.

”Olihan se hieno elokuva, hyvin tehty ja vauhdikas, mutta ei se mikään dokumenttifilmi ollut.”

Ensimmäisen, alkuperäisen Top Gun -elokuvan hän katseli nuorena useaan kertaan. ”Kyllä se nuoreen mieheen iski. Siinä oli ihan oma rock and rollinsa.”

Heikkinen ei paljasta sitä, oliko jokin elokuvan roolihahmo hänen esikuvansa.