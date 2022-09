HS:n Viestikoekeskus-jutun julkaisua koskevasta esitutkintamateriaalista on salattu jopa juttu, jota rikostutkinta koskee

Helsinki

Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun julkaisua koskevasta esitutkintapöytäkirjasta on salattu itse juttu, jonka julkaisua koko esitutkinta ylipäätään koskee. Helsingin Sanomien artikkeli on kuitenkin edelleen julkisesti verkossa luettavissa, ja se on kertaalleen jo julkaistu lehden painetussa versiossa.

Keskusrikospoliisin perjantaina julkistamasta esitutkintamateriaalista on salattu esimerkiksi Puolustusvoimien lausunnot, joissa se arvioi Helsingin Sanomien 16.12.2017 julkaiseman artikkelin aiheuttamaa vahinkoa kohta kohdalta. Jutun kopiotkin on salattu pöytäkirjasta.

Artikkelin kirjoittaneet toimittajat ja heidän esihenkilönsä ovat syytteessä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. He kiistävät syytteet.

Syytetyt: Tieto löytyi julkisista lähteistä

Toimittajat Laura Halminen, Tuomo Pietiläinen sekä heidän esihenkilönsä Kalle Silfverberg ovat vedonneet siihen, että tiedot, joita Viestikoekeskus-artikkelissa käytettiin, oli myös löydettävissä julkisista lähteistä.

Esitutkintamateriaalissa viitataan Pietiläisen loppulausuntoon, johon vaikuttaisi kerätyn yksilöity luettelo tiedoista ja niiden julkisista lähteistä. Tarkka luettelo on kuitenkin esitutkintamateriaalissa salassa pidettävä. Lähteitä, joihin puolustus vetoaa, on liitetty aineistoon tuhansien sivujen verran.

Omassa loppulausunnossaan Pääesikunta katsoo, että tiedon julkaiseminen on aiheuttanut vahinkoa Suomen maanpuolustukselle ja sotilastiedustelulle. Julkisesta versiosta ei kuitenkaan ole nähtävissä, mitkä artikkelin kohdat ovat olleet erityisen haitallisia.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.