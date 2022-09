Teollisuuskemikaaleja ja siivousaineita myyneen yrityksen epäillään antaneen perusteettomia lahjoja muun muassa kuntien viranhaltijoille.

STT

Helsingin poliisin talousrikostutkinta kertoo saaneensa valmiiksi laajan korruptiovyyhdin esitutkinnan. Kahta ihmistä epäillään sekä törkeästä lahjuksen antamisesta että törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.

Epäilty lahjusten antaminen on tapahtunut teollisuuskemikaaleja ja siivousaineita myyneen yrityksen toiminnassa. Yritys on sittemmin mennyt konkurssiin.

Poliisin mukaan kyse on ollut asiakastahojen yhteyshenkilöille annetuista tilaajalahjoista, jotka ovat olleet pääasiassa viihde-elektroniikkaa, matkapuhelimia, tietokoneita ja lahjakortteja.

Tilaajalahjoja on poliisin mukaan annettu sekä elinkeinotoimintaan että julkishallintoon. Yksittäisen henkilön saamien lahjojen arvo on vaihdellut 50 eurosta noin 30 000 euroon.

”Lahjusrikoksia koskevien tilaajalahjojen arvonlisäverollinen yhteisarvo on noin 370 000 euroa. Kysymys on lahjusten arvossa sekä erityisesti lahjusten ottajien lukumäärässä mitattuna todennäköisesti yhdestä suurimmista korruptiorikoksista”, sanoo tutkinnanjohtaja Visa Weckström tiedotteessa.

Epäillyt ovat poliisin mukaan kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Epäiltyjen mukaan kyse on ollut sallituista tilaajalahjoista.

80 tapausta jo aiemmin syyteharkintaan

Helsingin poliisi on koordinoinut valtakunnallista rikostutkintaa, johon ovat osallistuneet kaikki Suomen poliisilaitokset.

Jo aiemmin syyteharkintaan oli siirretty yhteensä 80 lahjusten ottamista koskevaa tapausta. Niissä rikoksesta epäiltyjen joukossa on työntekijöitä, yritysten johtoa ja viranhaltijoita. Epäillyistä viranhaltijoista suurin osa on työskennellyt kunnissa tai sairaanhoitopiireissä. Epäiltynä on myös neljä seurakunnan viranhaltijaa ja yksi valtionhallinnon viranhaltija, poliisi kertoi toukokuussa.

Lahjusten ottamista koskevat tapaukset ovat poliisin mukaan jakautuneet melko tasaisesti eri puolille Suomea. Osa tapauksista on jo käsitelty käräjäoikeudessa, ja niistä on myös uutisoitu.

Yrityksellä ollut tuhansia asiakkaita

Poliisin mukaan korruptiovyyhti alkoi paljastua konkurssimenettelyssä ja verotarkastuksessa tehtyjen havaintojen ansiosta.

”Lahjusten antamisen tekoaika on noin kymmenen vuotta, kattaen melko tarkalleen koko 2010-luvun. Vaikka korruption tunnistaminen voikin tietyissä sen muodoissaan olla jokseenkin haastavaa, olen yllättynyt, että tietääksemme vain yhdestä tässä vyyhdissä käsitellystä tapauksesta on ilmoitettu oma-aloitteisesti viranomaiselle”, Weckström sanoo.

Teollisuuskemikaaleja ja siivousaineita myyneellä yrityksellä on poliisin mukaan ollut tuhansia asiakkaita, jotka ovat olleet muun muassa suomalaisia yrityksiä ja kunnallisia julkisyhteisöjä.