Suomi pyytää komissiolta yhteistä suositusta – rajalta käännytettävät venäläiset maahantulokieltoon tai viisumi kumottava

Kansalaisaloite viisumikiellosta kerää allekirjoituksia vauhdilla, keskustaedustajalta lakialoite venäläisten maahantulon estämiseksi.

Helsinki

Suomi on lähettänyt tänään tiistaina Euroopan komissiolle kirjeen, jossa se pyytää kaikille Schengen-maille yhteisiä suosituksia Venäjän kansalaisille myönnettyjen viisumien mitätöinnistä tai kumoamisesta sekä maahantulokieltojen määräämisestä. Asiasta kertoo ulkoministeriö.

Suomi haluaa, että ne Schengen-maat, jotka estävät Venäjän kansalaisten maahanpääsyn rajallaan samalla joko mitätöisivät tai kumoaisivat kyseisen henkilön viisumin tai asettaisivat tämän maahantulokieltoon.

Jos rajalta käännytettävän Venäjän kansalaisen viisumi kumottaisiin tai hänet asetettaisiin Schengen-järjestelmässä näkyvään maahantulokieltoon, toiset jäsenvaltiot voisivat estää henkilön maahanpääsyn omalla rajallaan. Näin estettäisiin samoilta henkilöiltä mahdollisuus yrittää pääsyä Schengen-alueelle jonkin muun maarajan tai lentoreitin kautta.

Suomi on ulkoministerikokouksessa maanantaina esittänyt, että turistiviisumit tulisi ottaa Euroopan unionin yhtenäisyyden vahvistamiseksi EU:n pakotteiden piiriin.

Ulkoministeriön mukaan Suomi pitää tärkeänä toimia EU:n yhteisen linjan aikaansaamiseksi Venäjän viisumirajoitusten osalta.

Suomen rajan kautta EU-alueelle

Suomesta tuli maanantaina ainoa maa, jonka maarajan kautta venäläiset pääsevät edelleen turistiviisumilla EU-alueelle. Baltian maat ja Puola sulkivat maanantaina rajansa venäläisiltä turistiviisumimatkaajilta. Venäjän kansalaisten kulku Viron, Latvian, Liettuan sekä Puolan kautta Schengen-alueelle ei siis enää onnistu. Kieltoa on perusteltu turvallisuushuolilla, jotka liittyvät rajan yli kulkeviin venäläisiin.

Suomi kiristi venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrää tuntuvasti tästä kuusta alkaen, mutta ei ole kieltänyt venäläisturisteilta viisumeita kokonaan. Tämä on herättänyt kritiikkiä paitsi oppositiossa myös hallituspuolueidenkin edustajien keskuudessa.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on jättänyt lakialoitteen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että kaikilta hyökkäyssotaa käyvien kolmansien maiden kansalaisilta voitaisiin evätä pääsy Suomeen kokonaan. Päätöksen tekisi valtioneuvosto ulkoministeriön valmistelusta presidenttiä ja EU:n komissiota kuultuaan.

”Baltian maat ja Puola ovat laittaneet rajansa kiinni venäläisiltä, ja meillä on ilmeisesti nyt lainsäädännöllinen ongelma, kun pääministerikin on sanonut, että tahtotila on olemassa”, Kärnä sanoo.

”Nyt on peräänkuulutettu EU-ratkaisuja. Ymmärrän kyllä hyvin. Ne olisivat paras ratkaisu tähän tilanteeseen, mutta kyllähän meidän omassa lainsäädännössämme täytyy myös tällainen menettely olla, että tämä päätös voidaan tietyillä reunaehdoilla tehdä”, hän kertoo.

Kärnän mukaan allekirjoituksia on kertynyt muun muassa hänen omasta puolueestaan sekä oppositiopuolueista. Keskustasta lakialoitteen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi Hanna Kosonen, Jouni Ovaska, Joonas Könttä ja Mikko Savola.

Kansanedustajille on annettu aloitteeseen allekirjoitusaikaa ensi maanantaihin saakka.

Viisumikiellosta on tehty myös kansalaisaloite, joka kerää allekirjoituksia nyt vauhdilla. Allekirjoituksia oli kertynyt tiistaihin iltapäivään mennessä lähemmäs 34 000, kun esimerkiksi vielä perjantaina luku oli alle 12 000. Jotta aloite etenee eduskunnan käsittelyyn, sen on kerättävä 50 000 allekirjoitusta. Heinäkuun lopulla tehdyssä aloitteessa vaaditaan, että hyökkäyssotaa käyvien maiden kansalaisten pääsy Suomeen estetään epäämällä uusien viisumien myöntäminen ja peruuttamalla jo myönnettyjä viisumeja.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei halunnut tiistaina kommentoida eduskunnassa viisumiasiaa STT:lle.