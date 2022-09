Presidentti Niinistö kertoi palkintopuheessaan kirjailijoista, jotka ovat muokanneet hänen Amerikka-kuvaansa: ”Hemingwaysta Bellow’hun, Vonnegutista Austeriin.”

Presidentti Sauli Niinistölle myönnettiin tiistaiyönä Suomen aikaa yhdysvaltalaisen Atlantic Council -järjestön Global Citizen -palkinto.

Atlantic Councilin tehtävänä on edistää Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä eli transatlanttisia suhteita.

Global Citizen- eli Maailmankansalainen-palkinnon saivat myös Ruotsin väistyvä pääministeri Magdalena Andersson, Indonesian presidentti Joko Widodo, teknologiajätti Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai sekä näyttelijä ja aktivisti Forest Whitaker.

Presidentti Niinistö oli estynyt osallistumasta New Yorkissa pidettyyn juhlatilaisuuteen, koska hän oli maanantaina Lontoossa kuningatar Elisabet II:n hautajaisissa.

Niinistö piti kuitenkin videopuheen, jossa hän muun muassa muisteli lapsuutensa amerikkalaisvaikutteita.

”Sillä (transatlanttisella siteellä) on pitkät juuret”, Niinistö sanoi. ”Se on kudottu nuoren pojan varhaisista muistoista Suomen maaseudulla 1950-luvulla – amerikkalaisesta urheilusta ja musiikista sekä elokuvista, joissa hyvä aina voitti pahan.”

”Sen maussa on periamerikkalaisuuden symbolia, Coca-Colaa”, Niinistö jatkoi. ”Mutta ennen kaikkea sen muodostumista on ohjannut kirjallisuus. Hemingwaysta Bellow’hun, Vonnegutista Austeriin, Morrisonista Eganiin ja moniin muihin: kirjallisuus on ollut minun ikkunani amerikkalaisen sielunmaiseman ymmärtämiseen.”

Puheessaan Niinistö käsitteli myös Suomen tulevaa jäsenyyttä Natossa sekä Yhdysvaltain ja Euroopan suhteita.

Kansainvälisen politiikan teemoista Niinistön on määrä jatkaa tiistai-iltana Suomen aikaa New Yorkissa, jossa hän puhuu YK:n yleiskokouksessa.