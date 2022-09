S-pankin petossarjan epäiltyinä useita alaikäisiä – rikokset mahdollistanut haavoittuvuus löytyi sattumalta

S-pankin asiakkaisiin kohdistunut petossarja on poikkeuksellinen, koska taustalla epäillään olevan Suomessa asuva ystäväporukka.

S-pankin tietojärjestelmä­virheeseen liittyvän petossarjan taustalla epäillään olevan useita alaikäisiä henkilöitä. Tutkintaa johtava rikoskomisario Klaus Geiger kertoo, että koko rikosvyyhdissä on epäiltynä tällä hetkellä alle kymmenisen henkilöä.

Vangittuna oleva epäilty päätekijä on 16-vuotias, kuten useat muut epäillyt. Vangittuna on myös toinen pääepäilty. Muutamia muita on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä.

Mukana on ollut myös nuorten lähipiirissä olevia aikuisia, joiden epäillään Geigerin mukaan auttaneen varastettujen rahojen siirtämisessä esimerkiksi toisille tileille. ”He ovat kuluttaneet tätä rahaa ja antaneet pankkitilejä anastettujen varojen siirtämistä varten.”

Nuoret epäilyt ovat olleet ystäviä keskenään ja koko tekijäjoukko on tavalla tai toisella tuntenut toisensa.

Poikkeuksellinen tapaus

Geigerin mukaan tapaus on poikkeuksellinen, koska epäiltyjen joukko asuu Suomessa, jossa myös kaikki rikokset on tehty. Lisäksi poikkeuksellisuutta lisää, ettei asianomistajia ole tapauksessa tarvinnut huijata, jotta rikoksia on voitu tehdä.

Poliisin mukaan epäillyt ovat löytäneet S-pankin järjestelmän haavoittuvuuden sattumalta. Kyseessä ei siis ole ohjelmointiosaamista tai kyberhyökkäystä vaatinut toiminta.

Toistaiseksi poliisi ei ole antanut tietoja siitä, mistä epäillyt ovat haavoittuvuuden hoksanneet. Geigerin mukaan asia kuuluu liikesalaisuuden piiriin.

S-pankki kertoi tiistaina, että ”rajatulla joukolla” sen asiakkaita oli lähes neljän kuukauden ajan mahdollisuus ”tietyissä tilanteissa” kirjautua toisen asiakkaan verkkopankkiin.

Järjestelmähäiriötä hyödynnettiin myös väärinkäytöksiin, kuten luvattomiin maksuihin ja kolmansien osapuolten verkkopalveluihin kirjautumiseen. Pankin mukaan haavoittuvuus on korjattu.

Uhreille rahat takaisin

Petossarjassa varojaan menettäneet S-pankin asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan menettämänsä rahat takaisin. Sen sijaan S-pankki tuskin saa takaisin kaikkia petossarjassa vietyjä rahoja.

”Tämä vaatii tietoteknistä osaamista meiltäkin, että asia saadaan selvitettyä eikä kaikkea pystytä selvittämään”, Geiger sanoo.

Siirrettyään varoja pois S-pankin tileiltä tekijät ovat Geigerin mukaan ryhtyneet kuluttamaan rahoja. Iso osa anastetuista rahoista on käytetty ”leveään elämään” ja pääosa rahoista ehdittiin käyttää, sanoo Geiger. Poliisi epäilee, että varoja on myös sijoitettu esimerkiksi kryptovaluuttoihin.

Ympäri Suomea

Poliisin tutkinnassa rikosnimikkeitä ovat ainakin törkeä maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu ja tietomurto. Toteutuneita tekoja eli maksuvälinepetoksia on 53 kappaletta. Näiden lisäksi poliisin tutkinnassa on arviolta noin 150 tietomurtoa.

Poliisin mukaan uhreja on ympäri Suomea.

Nuorten tekijöiden kohdalla rangaistukset tulevat todennäköisesti jäämään tavallista lievemmiksi.

Poliisi tulee ottamaan yhteyttä uhreihin esitutkinnan myötä. Tämän lisäksi S-pankki on ollut tai tulee olemaan yhteydessä uhreihin.