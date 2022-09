Saanatunturin rinteille satoi lunta, mutta virallinen havainto ensilumesta uupuu

Huomiseksi on luvassa sateita laajalti koko maahan.

Helsinki

Käsivarren Lapissa Saanatunturin rinteille Kilpisjärvellä satoi tänään lunta, mutta virallisesti ensilumi ei ole vielä satanut. Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä, ettei lunta ole havaittu laitoksen sääaseman lumensyvyysmittarissa.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että sen havaintoasema on Kilpisjärven kyläkeskuksessa. Lisäksi tuntureilla lumi on muuttumassa vedeksi, sillä lähipäivinä sataa vettä.

Aiemmin tänään laitokselta arvioitiin, että Saanan rinteille voisi sataa lunta, sillä lämpötila oli siellä aamulla pakkasen puolella.

Ilmatieteen laitos ennustaa huomiseksi laajalti sateita koko maahan, sillä matalapaine on Suomen päällä. Lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa 10–15 astetta. Lapissa lämpötila on enimmäkseen 5–10 astetta ja aivan pohjoisimmassa Lapissa on ehkä vähän kylmempää.

Säätilaan on odotettavissa muutoksia ehkä viikonlopun jälkeen, jolloin matalapaineen odotetaan siirtyvän pois Suomen päältä.

Kaikille merialueille on huomautuksia kovasta tuulesta vielä tänään, mutta huomenna vain Merenkurkkuun sekä Perämeren etelä- ja pohjoisosaan.