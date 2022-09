Energiaministerien hätäkokouksessa ollut elinkeinoministeri Lintilä: Euroopassa valmiutta toimiin sähkön hintakriisin taittamiseksi, mutta mahdollinen sähkön hintakatto venäläiselle kaasulle aiheutti myös kritiikkiä – ”Vaatii komissiolta neuvottelutaitoa”

Valmius sitoutua sähkön huippukulutuksen suitsimiseen oli Lintilän mukaan liikahtanut myönteiseen suuntaan.

Helsinki

EU:n energiaministerien kokouksen perusteella jäsenmaat ovat valmiita käyttämään useita keinoja sähkön hintakriisin taittamiseen. Näin kertoo hätäkokouksessa Suomea edustanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Esimerkiksi jäsenmaiden valmiudessa sitoutua sähkön huippukulutuksen leikkaamiseen näkyi Lintilän mukaan muutosta myönteiseen suuntaan. Mahdollisesta hintakatosta venäläiselle maakaasulle Lintilä sanoi, että sen edistämiseksi tarvitaan EU-komissiolta merkittävää neuvottelutaitoa.

”Taisi olla niitä harvoja, joista tuli kriittisiä tai joku kriittinen puheenvuoro”, hän kuvaili.

Käytännössä kyse on ilmeisesti ollut ainakin Unkarin ajatuksista, vaikka Lintilä ei suostunut kommentoimaan suljettujen ovien takana käytyä keskustelua tällä tarkkuudella. Lintilä kertoi puheissa nousseen esille myös ajatuksen laajemmasta kaasun hintakatosta, joskaan hän ei suoraan arvioinut tämän esityksen todellisia menestymismahdollisuuksia.

”Ehkä komissio nopeastikin arvelee, että onko sille edellytyksiä edetä”, hän sanoi.

Brysselin hätäkokouksessa jäsenmaat hakivat komissiolle evästystä siitä, mihin suuntaan sen pitäisi sähkön hintakriisin taklaamisen kanssa pitäisi edetä.

Venäjä on kääntänyt kaasuhanojaan tiukemmalle, ja sähkömarkkinat ovat olleet syksyn aikana hermostuneessa tilassa.

Lintilä kertoi, että tosiasiat tunnustettiin ja tunnistettiin kokouksessa.

”Suhtautuminen oli vastuullisen vakavaa”, hän sanoi.

Entä Suomen tavoitteet?

Pohjoismaissa erityisesti sähkön johdannaismarkkina on ollut alkusyksystä hermostuneessa tilassa, minkä takia tämä asia on ollut tärkeä Suomelle. Käytännössä pahimpien uhkien taklaamiseen tässä asiassa on jo jouduttu etsimään kansallisia keinoja, jotteivat sähköyhtiöitä koskevat vakuusvaatimukset käteisestä rahasta karkaisi täysin kohtuuttomiin mittoihin.

Lintilän mukaan Suomi on jättänyt komission harkittavaksi nyt omat ajatuksensa siitä, että johdannaismarkkinoilta tulevat vakuusvaatimukset saataisiin kuriin ja sähkön tekninen hintakatto järkevälle tasolle. Teknisellä hintakatolla kontrolloidaan sitä, ettei hinta voi nousta mielettömän korkeaksi hetkinä, jolloin näkyisi uhka sähkön loppumisesta.

Suomessa linjana on toistaiseksi ollut olla laajasti avoin uusille EU:n laajuisille keinoille taittaa sähkön hintakriisiä. Lintilä epäili energiaministerien kokoontuvan mahdollisesti uudestaan vielä syyskuun kuluessa. Komission odotetaan antavan oman esityksensä ensi viikolla.

Komissio antoi jo pohjia ajattelulle

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuli kuitenkin ulos komission mahdollisten suuntaviivojen kanssa.

Euroopan maita kuristavaa energiakriisiä vastaan tulisi EU-komission mielestä taistella muun muassa asettamalla hintakatto Venäjän kaasulle, laittamalla toimeen velvoittavia toimia sähkönkulutuksen rajaamiseksi sekä leikkaamalla halpojen tuotantomuotojen ennakoimattomia tuottoja energiayrityksiltä.

Sitoutumiseen yhteisesti määrättyyn ennakoimattomien tuottojen leikkaamiseen Lintilä ei antanut ainakaan varauksetonta tukeaan.

”Periaatteessa tätä kannatetaan, mutta se tulisi toteuttaa kunkin jäsenvaltion omana toimena. Jotta kukin jäsenvaltio voisi sitä itse arvioida”, Lintilä sanoi

Von der Leyen nosti esille myös fossiilisen energian tuotosta nipistettävän solidaarisuusmaksun sekä mahdollisen energiayhtiöiden tukemisen.

Kyseessä ei ollut vielä virallinen komission esitys, mutta energiaministerit ottanevat alustaviin ajatuksiin kantaa jo kokouksessa.