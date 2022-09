Kahta entistä Aarnion alaista syytetään törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. He kiistävät syytteet.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely jutussa, jossa kahta entistä poliisia syytetään Jari Aarnion hyväksi valehtelemisesta oikeudessa.

Miehet olivat Aarnion alaisia Helsingin huumepoliisissa. Heitä syytetään törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. Syyttäjä vaatii heille ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Aarniota koskeneeseen huumetynnyrijuttuun, jota puitiin Aarnion osalta eri oikeusasteissa vuosina 2015–2019. Syytteen mukaan miehet antoivat todistajana vääriä tietoja Helsingin käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa.

Paikannustiedot oleellinen todiste Aarniota vastaan

Syyttäjän mukaan väärät tiedot tukivat Aarnion väitteitä huumetynnyrijutussa keskeisistä prepaid-liittymistä. Tuomionsa mukaan Aarnio oli niin sanottu Pasilan mies, joka käytti liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen.

Aarnio taasen selitti liittymien paikantumista sillä, että puhelimia olisi säilytetty poliisin tarkkailuryhmän salaisessa tilassa, ”piilokonttorissa”, joka sijaitsi lähellä hänen kotiaan. Aarnion mukaan puhelimia myös käyttivät useat poliisimiehet.

Syyttäjän mukaan syytetyt poliisimiehet tukivat oikeudessa Aarnion kertomaa, vaikkei se pitänyt paikkaansa. Haastehakemuksen mukaan toinen syytetyistä oli myös kahtena eri kertana kertonut pitäneensä mukanaan sellaista puhelinta, joka tosiasiassa oli tuolloin Aarniolla.

”Totuudenvastaisuus on koskenut erityisen merkityksellistä seikkaa, koska ”Pasilan miehen” liittymien paikantuminen muiden poliisimiesten liikkeiden mukaisesti on tukenut keskeisesti Aarnion kiistämisperustetta. Rikos on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska todistelu on koskenut erittäin vakavaa rikoskokonaisuutta”, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.

Syytetyt sanovat puhuneensa muista puhelimista

Molemmat syytetyt kiistävät syytteen. He sanovat, ettei heillä ollut mitään tietoa Aarnion rikoksista ja että he kertoivat oikeudessa laillisissa virkatehtävissä käytetyistä puhelimista.

”Koko tutkinnan ja sen myötä syytteen kannalta merkittävin virheolettama on se, että (syytetyn) oikeudessa antamien kertomusten on katsottu kohdistuvan Aarnion huumekaupassa käyttämiin puhelimiin. Näin ei edellä mainituilla tavoin ole ollut. (Syytetty) ei ole missään vaiheessa käsitellyt Aarnion huumepuhelimia eikä ole kuulemisissaan niistä puhunut”, toisen miehen kirjallisessa vastauksessa käräjäoikeudelle sanotaan.

Molemmat syytetyt kiistävät myös, että heillä olisi ollut mitään tarkoitusta tukea Aarnion puolustusta.

Käräjäoikeus on varannut asian käsittelylle neljä päivää. Tuomio annetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Toinen syytetty saanut aiemmin Aarnion liittyvän virkarikostuomion

Syytteen saaneista miehistä toinen on Helsingin poliisilaitoksen entinen rikosylikonstaapeli Marko Verlin. Hänet tuomittiin helmikuussa 2021 sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta jutussa, joka myös liittyy Aarnioon.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Verlin käytti työaikaansa henkilöiden ja ajoneuvojen luvattomaan tarkkailuun Aarnion pyynnöstä. Rikos ajoittui loppuvuoteen 2016. Aarnio oli kesäkuussa 2015 tuomittu vankeuteen niin sanotussa Trevoc-jutussa ja hän oli menettänyt virkansa.

Helsingin poliisilaitos irtisanoi Verlinin keväällä 2020. Myöskään toinen syytteessä oleva mies ei ole enää Helsingin poliisilaitoksen palveluksessa. Hän irtisanoutui itse kesällä 2017.