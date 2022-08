Pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimisen ympärillä levinneet videot ja kuvat ovat kuohuttaneet julkista keskustelua viime viikon lopulta saakka.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa on näkynyt Marin juhlimassa yksityisasunnossa ja yökerhossa. Viimeisimpänä on kiertänyt kuva, jossa Marinin vieraat poseeraavat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa otetussa kuvassa paidanhelmat nostettuina.

Sinänsä pääministerin juhlimisessa ei ole mitään uutta, sanovat tutkijat.

”Kyllähän poliitikot ovat maailman sivu juhlineet. Muistetaan Urho Kekkonen ja Ahti Karjalainen. Alkoholiakin on käytetty”, kommentoi valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

Uutta on se, että nyt kuva- ja videomateriaali on lävähtänyt kansan silmille sosiaalisen median kautta.

Tutkijoiden mukaan tämä johtuu siitä, että poliittinen kulttuuri on muuttunut ja se välittyy pitkälti median kautta. Poliitikkojen elämä on nyt julkista, kun kaikki kantavat mukanaan älypuhelimia ja kamerat ovat jatkuvasti läsnä.

”Pandoran lipas on auennut, ja siihen liittyy myös politiikan henkilöityminen ja tietysti tietynlainen median logiikka: mediaa kiinnostavat politiikan henkilöt enemmän kuin substanssikysymykset”, Ruostetsaari sanoo.

Hänen mukaansa media toimii nykyään entistä vahvemmin vallan vahtikoirana ja uutisoi myös siitä, mitä poliitikot tekevät vapaa-ajallaan. Aiemmin poliitikkojen kostea juhliminen oli julkinen salaisuus, josta ei kirjoiteltu lehtien sivuilla.

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta on tutkinut suomalaisen yhteiskunnan eliittejä.

Tämä muutos on kuitenkin ollut näkyvillä jo vuosien ajan. Siitä huolimatta Marinin ympärillä pyörivä kohu on poikkeuksellinen.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan yksi nykyisen bilekohun aiemmista erottava piirre on se, ettei mitään ole varsinaisesti vuodettu sanan perinteisessä merkityksessä. Kuva- ja videomateriaali on julkaistu Marinin seurassa olleiden ihmisten omilla sosiaalisen median tileillä.

Tämä kuvaa Vuorelman mukaan sitä, kuinka mediakenttä ja sosiaalinen media ovat muuttuneet viime vuosina: sosiaalisen median vaikuttajien myötä alalle on syntynyt uusi elinkeino, joka elää julkisuudesta.

” ”Eiväthän aikaisemmin vaikka Touko Aallon juhlimiskuvat ylittäneet uutiskynnystä globaalisti.”

Vuorelman näkemyksen mukaan vastaavanlaisia kohuja tulee jatkossakin ja ne noudattavat nykyistä kaavaa.

”Jos kuvia on, niitä aletaan todennäköisesti levittää sosiaalisessa mediassa eikä vuodeta suoraan medialle. Niillä pyritään keräämään näkyvyyttä myös itselle sosiaalisen median tileillä.”

Poikkeuksellista on myös aiheen saama kansainvälinen mediahuomio.

”Eiväthän aikaisemmin vaikka Touko Aallon juhlimiskuvat ylittäneet uutiskynnystä globaalisti”, Vuorelma sanoo viitaten vihreiden entisestä puheenjohtajasta vuonna 2018 levinneisiin kuviin.

Vuorelma kertoo panneensa merkille sen, että kansainväliset mediat ovat kiinnostuneita siitä, mitä Marinin juhliminen ja siitä noussut kohu kertovat suomalaisesta politiikasta ja yhteiskunnasta.

”Marin edustaa uuden ajan poliitikkoa: nainen, jolla on samanaikaisesti korkeaa poliittista valtaa ja perhe-elämä ja joka voi juhlia villisti. Monissa muissa maissa tämä on vallankumouksellista.”

Korkeassa virassa olevien poliitikkojen julkisuuskuva on todella kontrolloitua, minkä vuoksi Marinista levinneet videot ovat suomalaisessa politiikassa harvinaisia, sanoo politiikan tutkija Johanna Vuorelma.

Sanna Marin on kertonut haluavansa ravistella pääministeri-instituutiota.

Ilkka Ruostetsaari arvelee, että bilekohun mukanaan tuoma julkisuus on tuskin tullut kokeneelle poliitikolle yllätyksenä vaan voi olla jopa tapa kosiskella etenkin nuorempaa äänestäjäkuntaa.

Myös Vuorelma pitää tätä mahdollisena.

”Marin on ensimmäinen suomalainen pääministeri, joka on hyödyntänyt sosiaalista mediaa ja sen verkostoja tässä mittakaavassa. Esimerkiksi Instagram on sellainen areena, jolla Marin on aiemmista pääministereistä poiketen onnistunut luomaan globaalin profiilin.”

Hän ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että nykyinen kohu näkyisi pääministeri-instituution muutoksena, vaikka sen rajoista neuvotellaan jatkuvasti.

”Suomessa poliittiset instituutiot edustavat jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. Ne liikkuvat hitaasti, eikä heilahtelu ole suurta eri päättäjien välillä. Yksittäinen vallankäyttäjä ei yleensä voi merkittävästi muuttaa käytäntöjä ja vakiintuneita tapoja käyttää valtaa.”

Pääministerin esiintyminen sellaisissa yhteyksissä, joita kansalaiset eivät liitä kyseiseen instituution, voi Vuorelman mukaan kuitenkin heikentää Marinin auktoriteettia pääministerinä.

Kohu tulee luultavasti vaikuttamaan Marinin nauttimaan puoluerajatkin ylittävään kansansuosioon, Vuorelma arvioi.

Entä jos kävisikin niin, ettei Marinin auktoriteetti kärsi äärilleen viedystä kohusta?

Marin itse on korostanut julkisessa keskustelussa, että pääministerillä on myös oikeus yksityiseen elämään.

”Jos hyväksytään, että pääministerillä on yksityinen minä, joka ei ole oleellinen niin kauan kuin hän hoitaa työnsä kunnolla, auktoriteetti kumpuaisi hänen työstään pääministerinä”, Vuorelma arvioi.

”On aika vaikea nähdä, että sellainen muutos olisi kuitenkaan käsillä ainakaan laajemmin.”

Vuorelman mukaan nähtävissä on todennäköisemmin täysin päinvastainen trendi: politiikan yhä vahvempi henkilöityminen, jossa poliitikon henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten iällä, sukupuolella ja kotipaikalla on keskeinen merkitys.

”Nykyisessä medioituneessa politiikassa on hyvin paljon väliä, millaisia ominaisuuksia poliitikko edustaa.”

Ja se, mitä Marin edustaa, on tehnyt hänestä globaalin poliitikkotähden, ei hänen hallituksessa tekemänsä työ, Vuorelma summaa.

Mediaa kiinnosti pääministeri Sanna Marinin Kesärannassa pitämä tiedotustilaisuus 19. elokuuta hänen juhlimisvideoidensa levittyä julkisuuteen.

Juhlimisen lisäksi julkisessa keskustelussa on kyseenalaistettu, millaisessa seurassa pääministeri viettää vapaa-aikaansa.

Ruostetsaaren mukaan Suomen eliitti, kuten poliitikot ja elinkeinoelämän johtajat, on perinteisesti seurustellut keskenään. Sanna Marin kuitenkin juhlii ystäviensä kanssa, jotka ovat pari-kolmekymppisiä sosiaalisen median vaikuttajia.

”Jos Sanna Marin mieltää ystävänsä, jotka ovat some-, media- ja viihdealan vaikuttajia, tämän päivän uudeksi eliitiksi, niin periaatteessa silloin asia ei ole muuttunut.”

Muodostuuko Suomeen siis uusi viihde- ja mediavaikuttajien eliitti, jolla on myös kytköksiä poliittiseen valtaan?

”Kun takavuosina eliitti seurusteli keskenään, siinä oli takana jokin vaikuttamisen motiivi: haluttiin vaikuttaa toisiin ja toisten päätöksiin. Nyt voidaan kysyä, onko Marinin ystäväjoukossa pyrkimystä vaikuttaa jotenkin Marinin ajatteluun ja päätöksentekoon.”

Ruostetsaari itse ei usko, että Marin ja somevaikuttajat tapaavat tästä syystä. Hänen mielestään Marin on suomalainen ”superjulkkis”, vaikuttajien silmissä vain yksi monista.

”Aiemmin ehkä valta veti puoleensa. Nyt sanoisin Sanna Marinin tapauksessa, että julkisuus vetää puoleensa. He haluavat olla keskenään, koska ovat julkkiksia”, Ruostetsaari sanoo. Hän kuitenkin myöntää, että Marinin kautta saatu julkisuus voi tuottaa somevaikuttajille myös taloudellista hyötyä.

”Ehkä tässä on vähän sukupolvikysymys: meille vanhemmille tämä näyttää poikkeukselliselta, mutta nuoremmille sukupolville some edustaa uutta aikaa ja uutta maailmaa. Siinä mielessä on luonnollista, että Marin seurustelee somevaikuttajien kanssa.”

Myös Vuorelma on samoilla linjoilla siitä, että kyseessä saattaa olla vain samanhenkisten ihmisten ystäväporukka.

”Yhtä relevanttia on kuitenkin miettiä, miten poliittinen vallankäyttäjä hyötyy saamalla näkyvyyttä tietyissä ryhmissä ja miten somevaikuttajat hyötyvät siitä, että pääsevät vallan lähelle.”