Moni Marinin kanssa juhlinut vaikuttaja tekee kovaa tulosta yrityksellään – ”Pää­ministeriin assosioituminen on ollut hyödyllistä”, sanoo tutkija

Vaikuttajilla on taloudellinen intressi tulla yhdistetyksi pääministeriin, arvioi tutkija Essi Pöyry. Dynamiikka toimii kuitenkin molempiin suuntiin, ja myös pääministeri hyötyy vaikuttajien kautta saadusta näkyvyydestä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinta viihdemaailman henkilöiden kanssa on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua yksityisjuhlissa kuvattuja videopätkiä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa juhlineiden henkilöiden joukossa on useita sosiaalisen median vaikuttajia, joiden yritykset ovat tehneet kovaa tulosta. Vaikuttajilla voi olla myös taloudellinen intressi päästä näkyville pääministerin läheisyydessä.

Tiistaina Marin pyysi anteeksi pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa otettua kuvaa, joka oli lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa. Marinin mukaan kuva otettiin Ruisrock-festivaalin jälkeen, kun hän oli vienyt ystäviään juhlimaan Kesärantaan.

Kuvan on noin 3 300 seuraajan Tiktok-tilillään julkaissut Sabina Särkkä. Särkkä on kosmetologi ja entinen missikilpailija, joka työskentelee mallina ja sosiaalisen median vaikuttajana.

Instagramissa Särkällä on yli 90 000 seuraajaa. Särkän vuonna 2021 perustama vaikuttajamarkkinointiin, mediatuotantoon ja esiintymiseen keskittyvä yritys Sabina Media oy teki viime vuonna noin kahdeksan kuukauden tilikauden aikana liikevoittoa noin 116 000 euroa noin 178 000 euron liikevaihdolla. Yhtiön liikevoittoprosentti on 65,2.

Särkkä esiintyy kuvassa runoilija Natalia Kallion kanssa. Kallio on muun muassa kirjoittanut She Needs Bigger Boots -runokirjan ja suunnitellut samaan teemaan liittyvän korun, joka nähtiin pääministeri Marinin kaulassa tänä kesänä Flow-festivaalin paneeli­keskustelussa. Kallio mainosti asiaa omalla Instagram-tilillään. Kallio on Kesärannan juhlissa myös mukana olleen laulaja Alma Miettisen puoliso.

Kaupparekisteristä ei löydy yritystoimintaa Kallion nimellä.

Malli ja sosiaalisen median vaikuttaja Sabina Särkkä sekä kirjailija, runoilija ja sosiaalisen median vaikuttaja Natalia Kallio Kesärannassa kuvatun videon pysäytyskuvassa. Video julkaistiin Särkän Tiktok-tilillä, josta se on jo poistettu.

Miettisen yrityksen Cyberalma oy:n liikevaihto on ollut laskusuunnassa. Yhtiön hallituksessa on myös Miettisen kaksoissisko Anna Miettinen, joka on niin ikään näkynyt pääministerin juhlista levinneillä videoilla.

Musiikin kustantamiseen ja viihdealan tuotantoon keskittyvä yritys teki vuonna 2021 8 000 euron liikevoiton liikevaihdon ollessa 166 000 euroa. Taseessa yhtiöllä oli kuitenkin noin 924 000 euroa.

Vuosina 2019 ja 2020 yhtiön liikevaihto on ollut yli 400 000 euroa. Vuonna 2020 liikevoittoakin tuli 293 000 euroa.

Mariniin liitetyissä juhlimismateriaaleissa on nähty myös valokuvaaja Janita Autio sekä bloggaaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Arttu Mustonen.

Mustosen perustama Mustosen Magiat oy on rekisteröity kaupparekisteriin vasta tänä vuonna, joten yrityksestä ei ole vielä saatavilla tilitietoja. Yritys toimii suhdetoiminnan ja viestinnän toimialalla, ja se harjoittaa muun muassa mainontaan, markkinointiin, viestintään, tapahtumiin, koulutukseen ja konsultointiin liittyvien palveluiden tuottamista sekä taiteelliseen luomiseen liittyvää liiketoimintaa.

Viime viikolla leviämään lähteneet juhlimisvideot ovat alkujaan Aution yksityiseltä Instagram-tililtä. Myös Autio on sosiaalisen median vaikuttaja, jolla on julkisella Instagram-tilillään liki 50 000 seuraajaa. Työkseen hän kuvaa pääosin mainoksia ja henkilökuvia.

Aution valokuvaamoyritys Janita Autio oy teki viime vuonna liikevoittoa 213 000 euroa 333 000 euron liikevaihdolla. Yrityksen liiketoiminta on kasvanut edellisvuosista, sillä esimerkiksi vuonna 2020 se teki 241 000 euron liikevaihdolla 110 000 euron liikevoiton. Vuonna 2019 liikevoittoa tuli 87 000 euroa ja liikevaihto oli 180 000 euroa.

Aution yksityiseltä tililtä julkisuuteen päätyneillä videoilla esiintyvät myös radiojuontajat Tiina ”Tinni” Wikström ja Karoliina Tuominen.

Tuomisen mainostoimistoksi luokitellun Unicorns & Glitter oy:n liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 50 prosenttia 132 000 euroon, josta liikevoittoa oli 122 000 euroa.

Wikströmin yritys Wiihde Wikström oy teki viime vuonna 158 000 euron liikevaihdolla 71 000 euron tuloksen.

Juhlavideoilla esiintyy myös stylisti Vesa Silver. Hänen nimellään ei löydy yritys­toimintaa.

Pääministerin kanssa juhlimassa on nähty myös muusikko Olavi Uusivirta, joka on mukana useamman yrityksen toiminnassa.

Hän on toimitusjohtajana Velvet Untergang oy:ssa. Yritys harjoittaa muun muassa musiikin säveltämistä, kustantamista, musiikkiin liittyvää esiintymistä ja oheis­tuotteiden myyntiä. Vuonna 2021 sen liikevaihto oli 210 000 euroa ja liikevoitto 92 000 euroa.

Uusivirta on myös kahden toisen yrityksen hallitusten varsinainen jäsen. Muun muassa äänentoisto-, valaistus- ja audiovisuaalisten laitteiden maahantuontia ja viihde­tapahtumia toteuttava Hög Light & Sound oy teki viime vuonna liikevaihtoa 998 000 euroa ja liikevoittoa 63 000 euroa.

Göh oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 peräti 2,4 miljoonaa euroa 100 000 euron liike­voitolla. Sittemmin yrityksellä on mennyt heikommin, ja viime vuonna yritys teki vain 4 000 euron liikevoiton 29 000 euron liikevaihdolla. Yritys luokitellaan toimialaltaan ohjelmatoimistoihin ja manageripalveluihin.

” ”Selvästi heillä on keskinäinen hyötymissuhde, mutta se ei tietenkään tarkoita, etteivätkö he voisi olla aitoja ystäviä.”

Vaikuttajilla on ehdottomasti taloudellinen intressi tulla yhdistetyksi Mariniin, sanoo Helsingin yliopiston Kuluttaja­tutkimuskeskuksen tutkija Essi Pöyry.

”Itse ajattelen, että pääministeriin, nimenomaan Sanna Mariniin, assosioituminen on ollut näille vaikuttajille hyödyllistä ennen tätä kohua.”

Pöyry selittää asiaa sillä, että pääministeri on jatkuvan huomion kohteena. Kun pää­ministeri menee esimerkiksi baariin tai festareille, hänestä otetaan jatkuvasti kuvia. Huomio tuo näkyvyyttä myös hänen seurassaan näyttäytyville vaikuttajille.

Samalla tavalla suuren yleisön mielenkiinto vaikuttajia kohtaan voi kasvaa, kun he päivittävät sosiaalisen median kanaviinsa yhteiskuvia Marinin kanssa tai sisältöä Kesärannasta.

”Se nostaa heidän profiiliaan ja kiinnostusta heitä kohtaan. Että näissä tyypeissä on jotain erityistä, miksi he ovat Sanna Marinin kavereita”, Pöyry sanoo.

”Tähän asti se on varmasti ollut myönteinen asia näille ihmisille: nostanut heidän profiiliaan, lisännyt seuraajia ja ollut sitä kautta kaupallisesti hyödyllistä.”

Pöyry muistuttaa, että dynamiikka toimii molempiin suuntiin. Siinä missä vaikuttajat hyötyvät Marinin kautta saamastaan huomiosta, myös Marin saa näkyvyyttä vaikuttajien kautta ja potentiaaliset äänestäjät voivat liittää häneen uudenlaisia mielikuvia.

”Selvästi heillä on olemassa keskinäinen hyötymissuhde, mutta se ei tietenkään tarkoita, etteivätkö he voisi olla aitoja ystäviä.”

Tämä siis oli tilanne siihen asti, kunnes Marinin juhlinnasta tuli valtakunnan ykkös­uutinen. Nyt vellova keskustelu voi olla jopa taloudellisesti haitallista Mariniin yhdistetyille vaikuttajille, Pöyry uskoo.

Esimerkiksi mahdolliset yhteistyöt, joita he ovat juuri olleet sopimassa, saattavat peruuntua.

”Aika monet brändit haluavat välttää tällaista julkisuutta ja tällaisiin mielikuviin yhdistymistä. Voi olla, että joitain kampanjoita tai projekteja jää tekemättä sen takia”, Pöyry sanoo.

Näkyvin ja monelle vaikuttajalle merkittävin keino tehdä rahaa on kaupallinen yhteistyö. Sillä tarkoitetaan mainoksia, jotka vaikuttaja tuottaa ja julkaisee omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Yhteistyöt yritysten ja brändien kanssa voivat olla pitkälle etukäteen suunniteltuja. Tavan­omaista on, että vaikuttaja tekee sosiaalisen median kanaviinsa esimerkiksi useamman julkaisusarjan vuodessa, mistä hänelle maksetaan tietty könttäsumma. Myös nopealla aikataululla saatetaan tuottaa yksittäisiä kuvia tai videoita rahaa vastaan.

Moni vaikuttaja tekee yrityksille myös mainoksia, joista he saavat rahaa esimerkiksi sen mukaan, miten paljon yrityksen verkkosivuille tulee vierailijoita heidän julkaisujensa kautta.

Pöyryn mukaan yhteistöissä saatetaan käyttää molempia hinnoittelumalleja.

”Eli maksetaan tietty könttäsumma julkaisusarjasta, ja sitten ohessa on linkki, ja vaikuttajat saavat tietyn provision, joka tulee linkin kautta tehdystä myynnistä tai linkin kautta tulleista nettisivukävijöistä”, hän selittää.

” ”Suuremmalla seuraajamäärällä voi olla myönteinen vaikutus joissain kaupallisissa neuvotteluissa.”

Mariniin yhdistetyt julkisuuden henkilöt ja vaikuttajat ovat voineet kohun myötä saada uusia seuraajia kanavilleen. Se ei kuitenkaan Pöyryn mukaan vielä tarkoita, että uusista seuraajista voisi hyötyä rahallisesti.

”Somevaikuttajilla bisnes perustuu siihen, että heillä on aika homogeeninen joukko seuraajia, jotka vastaavat markkinointi­viesteihin melko yhtenäisesti. Nyt he eivät ehkä ole saaneet sellaisia seuraajia, joita he erityisesti toivovat”, hän sanoo.

”Toisaalta tilanteissa suuremmalla seuraajamäärällä voi olla myönteinen vaikutus joissain kaupallisissa neuvotteluissa.”

Sosiaalisen median näkyvyys avaa kuitenkin myös paljon muita liiketoiminta­mahdollisuuksia. Monen vaikuttajan liiketoimintapalettiin kuuluu sosiaalisen median lisäksi muuta mediatuotantoa, kuten podcasteja tai kirjoja. Tunnettuus voi mahdollistaa juontokeikkojen tekemisen tai kokonaan erillisen yrityksen perustamisen esimerkiksi vaatetuotantoa varten.

”Sitäkin on tutkittu, että julkisuutta vaihdetaan vaikkapa kasvuyritysten osakkeisiin. Vaikuttajat toimivat ikään kuin pääomasijoittajina oman julkisuutensa kautta. Joskus he voivat saada jopa maksutta osakkeita yrityksistä sitä vastaan, että he esimerkiksi nostavat yrityksen tuotteita esille omissa kanavissaan, osallistuvat tuotesuunnitteluun tai auttavat saamaan jälleenmyyjiä”, Pöyry kertoo.

Vaikka nyt vellova keskustelu voi olla vaikuttajille taloudellisesti haitallinen, pitkällä aikavälillä tilanne voi olla eri.

”Muistelemmeko me tätä kohua heidän [vaikuttajien] osaltaan? Emme välttämättä. Osa näistä ihmisistä ei ole ennen ollut lainkaan koko kansan tuntemia, mutta nyt he ovat. Se voi avata mahdollisuuksia, joita heillä ei ehkä ole aiemmin ollut.”