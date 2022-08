Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia, valtioneuvostolta edustus hautajaisiin

”Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita.”

Kaksi viikkoa sitten kuolleelle taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia. Sen sijaan hautajaisiin tulee valtioneuvostolta edustus, ja siellä lasketaan valtioneuvoston muistoseppele.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu hautajaiskuluihin.

”Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa”, sanovat pääministeri Sanna Marin (sd) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Marin ja Honkonen toivovat, että hautajaisten jälkeen eri ministeriöissä valmistellaan toimia, joilla Loirin perintöä voitaisiin kunnioittaa sukupolvien yli.

Vesa-Matti Loiri kuoli 10. elokuuta Helsingissä. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.

Varsinaiset valtiolliset hautajaiset järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti presidenteille.