”Yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä enkä yhtään työtehtävää ole jättänyt hoitamatta.”

Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd) liikuttui voimakkaasti puhuessaan vapaa-ajanvietostaan nousseesta kohusta Sdp:n toritapahtumassa Lahdessa.

Marin nosti asian esille toritapahtumassa pitämänsä puheen päätteeksi. Hän kertoi olleensa kuin pyörremyrskyn silmässä kuluneen viikon aikana, kun hänen vapaa-ajanvietostaan on kohistu.

Marinin mukaan nykyisen kaltaisille kohuille on ominaista, että asioista tulee kymmenen tai sata kertaa suurempia kuin mitä ne todellisuudessa olivat.

Marin sanoi, että kulunut viikko ei ole ollut hänelle helppo. Hän sanoi haluavansa kuitenkin luottaa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, mitä työtä poliitikot tekevät kuin sitä, mitä he tekevät vapaa-ajallaan.

”Minä olen ihminen, ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta”, Marin sanoi ääni voimakkaasti väristen. Hän sai lahtelaiselta toriyleisöltä vuolaat suosionosoitukset.

”Siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia mitä en itse haluaisi nähdä ja mitä tiedän että te ette haluaisi nähdä. Siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää”, Marin jatkoi.

”Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä enkä yhtään työtehtävää ole jättänyt hoitamatta, enkä jätä tämänkään keskellä, koska kaikki nämä väistyvät ja meidän pitää yhdessä rakentaa tästä maasta vahvempi”, Marin sanoi.

”Minä otan opiksi”

Marin viittasi puheensa päätteeksi Ukrainan sotaan ja ukrainalaisiin, joilla on paljon vaikeampaa.

”Näinä päivinä minä olen ajatellut presidentti Zelenskyia, pääministeri Shmyhalia ja Ukrainan kansaa ja ihmisiä, jotka oikeasti kärsivät ja joilla on oikeasti vaikeaa”, Marin sanoi.

”Minä otan opiksi ja minä teen työni niin hyvin kuin tähänkin asti”, hän summasi.

Täydennetty kauttaaltaan kello 12.40.