Takaisinveto koskee rajoitettua erää Kellogg’s Classic Crunchy Müsli tuotepakkauksia.

Kellogg Company on ilmoittanut vetäneensä myynnistä rajoitetun erän Kellogg’s Classic Crunchy Müsli tuotepakkauksia, kerrotaan Ruokaviraston tiedotteessa. Kyseinen tuote saattaa sisältää suklaata ja hasselpähkinöitä, joita ei ole ilmoitettu ainesosaluettelossa. Tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion pähkinä- ja maitoallergisille.

Takaisinveto koskee rajoitettua tuote-erää, jonka EAN koodi on 5059319017310, ja parasta ennen päivämäärä on 07.02.2023. Tuotetta on ollut myynnissä S- ja K-ryhmän vähittäiskaupoissa, Halpahalleissa sekä Pick’n’Mix -verkkokaupassa.

Takaisinveto ei koske muita Kellogg muroja.

Yrityksen tiedotteessa ohjeistetaan tuotteen ostaneita maito- tai pähkinäallergisia kuluttajia ottamaan yhteyttä kauppaan, josta tuote on ostettu. Vaihtoehtoisesti kuluttajat voivat olla myös yhteydessä Kelloggiin tuotteen korvaamista tai rahojen takaisinmaksua varten.