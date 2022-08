Ennusteet tulevalle talvelle ovat vielä hyvin epävarmoja. Tarkempia ennusteita saadaan todennäköisesti marraskuussa.

Talven lämpötila kiinnostaa Suomessa tänä vuonna erityisen paljon. Energiakriisin takia kylmät jaksot vaikuttavat entistä enemmän suomalaisten lompakoihin, kun esimerkiksi asuntojen lämmityskulut kasvavat.

Tilanne tunnistetaan myös Ilmatieteen laitoksella, sanoo meteorologi Pauli Jokinen.

”Eri toimijoilla on nyt varmaankin erityisen suuri kiinnostus tietää hyvissä ajoin, millainen talvi on tulossa. Meilläkin varmasti kiinnitetään siihen enemmän huomiota.”

Tulevalle talvelle on jo tehty ennusteita.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus tuottaa kolmen kuukauden vuodenaikaisennusteita. Ne ennustavat, kuinka paljon tietyn kolmen kuukauden jakson keskilämpötilat poikkeavat jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta.

Vuodenaikaisennuste on jo saatavilla joulukuulle, tammikuulle ja helmikuulle. Tuorein ennuste talvikuukausille on Jokisen mukaan tehty elokuun alussa.

Ennuste kertoo, ollaanko todennäköisemmin keskiarvon kylmemmällä vai leudommalla puolella. Sen perusteella näyttää siltä, että tulevasta talvesta voi tulla hieman todennäköisemmin tavallista leudompi.

”Täällä olisi sille hyvin pieni signaali. Selkeää signaalia ennuste ei sille kuitenkaan Suomeen anna.”

Kyseessä on Jokisen mukaan ensimmäinen alustava arvio tulevan talven lämpötiloista. Ennusteet tarkentuvat, kun lähestytään joulukuuta.

”Tällaiset ennusteet ovat kolikonheittoa luotettavampia, mutta samalle luotettavuusasteelle ei tietenkään päästä kuin parin päivän sääennusteissa.”

Tarkempaa arviota talven säästä saadaan toivottavasti marraskuussa, Jokinen arvioi.

”Mutta en tiedä, miten hyvin pystymme marraskuussakaan ennakoimaan, millainen sydäntalvesta tulee. Joskus säätyyppi voi muuttua keskellä talveakin kertahujauksessa voimakkaan myrskyn myötä.”

Suomen sään ennustaminen pitkälle on erityisen vaikeaa, koska ilmasto on vaihtelevaa. Tropiikissa valtamerillä on säähän suuri merkitys, ja ennustaminen on helpompaa.

”Tropiikissa puolenkin vuoden päähän voidaan tehdä aika hyviä ennusteita säätyypeistä.”

Pitkän ajan ennusteet perustuvat samaan säämalliin, joilla myös lähipäivän ennusteita tehdään. Painotukset ovat kuitenkin erilaisia. Esimerkiksi meren pintalämpötilan muutoksiin kiinnitetään enemmän huomiota.

Pitkän ajan ennusteita tehtäessä säämallia ajetaan useita kertoja pitkälle tulevaisuuteen. Parametreja muutetaan, jotta pystytään ottamaan huomioon epävarmuuksia.

”Tulevaisuuteen tuotetaan hyvin paljon ennusteajoja, ja niistä otetaan keskiarvoja. Jos kaikki ennusteajot esimerkiksi näyttävät, että tulee lämpimämpää kuin yleensä, silloin on suurempi luottamus, että näin voisi käydä.”

Suomen talvisään ennustamisessa tarkkaillaan erityisesti Pohjois-Atlantin oskillaatiota, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Alexey Karpechko. Se kuvaa ilmanpaine-eroa Azorien ja Islannin seudun välillä, mikä vaikuttaa tuulten suuntiin.

”Jos oskillaatio on positiivinen, Pohjois-Eurooppaan tulee enemmän vettä Atlantista ja talvi on leudompi. Jos se on negatiivinen, talvi on kylmempi.”

Ilmatieteen laitos tuottaa pitkän ajan ennusteista tietoa muun muassa jäänmurtajien ja energiayhtiöiden tarpeisiin. Esimerkiksi jäänmurtajayhtiöille aletaan Karpechkon mukaan tehdä ennusteita syyskuun lopussa – ja silloinkin syksylle, ei vielä talvelle.

Edes hieman luotettavia ennustuksia talvea varten voidaan tehdä vasta marraskuussa, sanoo myös Karpechko.

Hän mainitsee kuitenkin erään vahvan signaalin, jonka avulla ennusteita voi tehdä: ilmastonmuutoksen.

”Jos kysyisit minulta nyt, sanoisin tietysti, että todennäköisyys keskimääräistä lämpimämmälle talvelle on hieman suurempi – yksinkertaisesti ilmastonmuutoksen takia.”