Oppositiopuolue kokoomuksen kannatus on laskenut noin yhden prosentti­yksikön verran. Siitä huolimatta se pitää kärkipaikkansa puolue­kannatus­mittauksessa. Perussuomalaisten suosio puolestaan on kasvanut edellisestä mittauksesta.

Kokoomus jatkaa Suomen suosituimpana puolueena, kertoo Helsingin Sanomien teettämä mielipide­mittaus. Oppositiopuolueen kannatus laski hieman, mutta sillä on edelleen etumatka seuraaviin.

Kantar Publicin Helsingin Sanomien toimeksiannosta tekemän mielipidemittauksen perusteella kokoomusta äänestäisi 23 prosenttia, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Edellisestä mittauksesta suosio laski 0,9 prosenttiyksikköä.

Toiseksi suosituimpana puolueena on pysytellyt pääministeripuolue Sdp, jonka kannatus nousi 0,2 prosenttiyksiköllä 20,1 prosenttiin. Puolueen kannatus on tällä hetkellä varsin vakaata, arvioi Kantar Publicin toimitusjohtaja Sakari Nurmela.

”Muutos kuukauden takaiseen on vähäinen, vaikka puolue pääsikin nyt eräänlaisen psykologisen rajan paremmalle puolelle, kun sen kannatus nousi yli 20 prosentin.”

Mittauksen kolmosen eli oppositiopuolue perussuomalaisten kannatus kasvoi 1,3 prosentti­yksikön verran, mikä nosti sen kannatuksen 16 prosenttiin. Nurmelan arvion mukaan puolue on onnistunut vahvistamaan kannatustaan sen jälkeen, kun se menetti Nato-keskustelun yhteydessä kannattajiaan kokoomukselle.

”Kuluneen kuukauden aikana kuntavaaleissa äänestämättä jättäneitä on liittynyt perussuomalaisten kannattajiksi”, Nurmela arvioi.

Kokoomus puolestaan on menettänyt kuntavaalien jälkeen saamiaan kannattajia, mikä on heikentänyt puolueen kokonaiskannatusta.

”Vaikka kokoomus on edelleen selvästi kannatetuin puolue, se nojautuu tällä hetkellä hieman enemmän sitä kuntavaaleissa äänestäneiden tukeen kuin kuukausi sitten”, Nurmela arvioi.

Lievässä alamäessä on myös hallituspuolue keskusta. Neljänneksi suosituimman puolueen kannatus on nyt 11 prosenttia. Laskua edellisestä mittauksesta on 0,6 prosenttiyksikön verran.

Nurmelan arvion mukaan puolueen kannatus on laskenut, sillä osa sitä äänestäneistä pitää kokoomusta parempana vaihtoehtona kuin keskustaa.

”Keskustaa äänestäneistä hieman useampi seurailee tilannetta tällä hetkellä sivusta kuin kuukausi sitten.”

Muiden puolueiden kannatukset eivät muuttuneet edellisestä mittauksesta juuri lainkaan.