Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 116 työntekijää.

Forssa

HKScan sopeuttaa toimintaansa ja käynnistää muutosneuvottelut eli yt-neuvottelut yhtiön lihaliiketoimintaan kuuluvassa Forssan yksikössä. Yhtiö tavoittelee yhteensä yli kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Yhtiö suunnittelee Forssan yksikkönsä lihaa pakkaaville ja lähetystoimintaan liittyville osastoille yli viiden miljoonan euron investointia kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Neuvottelut koskevat tuotantoprosessin loppupäähän kuuluvien osastojen työntekijöitä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 116 henkilöä. Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Forssan yksikössä joko työsuhteen päättymisinä tai olennaisina muutoksina työsuhteiden ehdoissa.

Suunnitellut muutokset eivät koske HKScanin muita tuotantoyksiköitä Suomessa.

”Meidän on määrätietoisesti jatkettava toimintamme kustannustehokkuuden parantamista sekä etsittävä uusia tapoja vastata asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. Erityisen tärkeää kustannustehokkuuden parantaminen on juuri nyt, kun kustannusinflaatio on nostanut kustannuksia voimakkaasti.” sanoo HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija.