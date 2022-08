Lentokoneiden todellisia omistajia ei ole Ylen mukaan ilmoitettu Suomen ilma-alusrekisteriin, vaan venäläiset tahot ovat kätkeytyneet anonyymien veroparatiisiyhtiöiden taakse.

Presidentti Tarja Halonen ja kolme Suomen entistä pääministeriä ovat tehneet tietämättään virkamatkoja venäläisten pankkien ja liikemiesten omistamilla lentokoneilla, uutisoi Ylen MOT-toimitus torstaina.

Entisistä pääministereistä koneita käyttivät Ylen mukaan Matti Vanhanen (kesk.), Mari Kiviniemi (kesk.) ja Jyrki Katainen (kok.). Valtionjohto on käyttänyt venäläisiä koneita ainakin 12 kertaa vuosina 2007–2011.

MOT-toimitus kertoo selvittäneensä omistajat Panaman ja Pandoran papereiden tietovuotojen sekä Kyproksen kaupparekisteristä hankittujen asiakirjojen avulla.

Tasavallan presidentin kanslia (TPK) ja valtioneuvoston kanslia (VNK) eivät kommentoineet MOT-toimitukselle, onko venäläiskoneiden käyttöön voinut liittyä turvallisuusriskejä. Kansliat eivät tienneet presidentin ja pääministerien käytössä olleiden koneiden omistajia.

Lentokoneiden todellisia omistajia ei ole Ylen mukaan ilmoitettu Suomen ilma-alusrekisteriin, vaan venäläiset tahot ovat kätkeytyneet anonyymien veroparatiisiyhtiöiden taakse.

Valtionjohto on vuokrannut Jetfliten operoimia yksityislentokoneita vuosikymmeniä. Jetflite on käyttänyt lennoilla pääasiassa omia koneitaan, mutta osa lennoista on tehty venäläisten koneilla.