Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä tietojärjestelmän häirintä.

Keskusrikospoliisi ei vielä pysty vahvistamaan, mikä ryhmä iskun takana on.

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii eduskunnan verkkosivuihin kohdistunutta palvelunestohyökkäystä rikosnimikkeellä tietojärjestelmän häirintä.

Poliisi epäilee, että palvelunestohyökkäys toteutettiin kymmenistä IP-osoitteista ulkomailta.

Palvelunestohyökkäys vaikutti eduskunnan verkkosivujen toimintaan eilen tiistaina.

Hyökkäyksen sanoi tehneensä Telegram-viestipalveluun venäjäksi kirjoittava hakkeriryhmä NoName057(16). Ryhmä kirjoitti hyökänneensä Suomen eduskunnan verkkosivuille. Viestissä kerrottiin, että paikalliset tiedotusvälineet olivat uutisoineet hyökkäyksestä. Siihen oli myös liitetty linkit Helsingin Sanomien ja Ylen verkkosivustoille.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Sami Siurola ei vielä tässä vaiheessa voi vahvistaa, mikä ryhmä iskun takana on.

”Usein palvelunestohyökkäyksissä on havaittu, että aina joku ryhmä sinne taustalle ilmoittautuu, joskus useampikin. Mutta emme ole pystyneet varmentamaan, onko viitteitä, että tekijä on tämä ilmoittautunut ryhmä. Se on yksi tutkintalinjoista”, hän sanoo STT:lle.

Asiasta tiedotetaan lisää mahdollisuuksien mukaan esitutkinnan edetessä.

Sivut avautuivat hitaasti

Eduskunnan verkkosivut toimivat keskiviikkona jälleen normaalisti. Hyökkäys alkoi tiistaina iltapäivällä noin puoli kolmelta, ja tilanne normalisoitui iltakymmeneltä.

Hyökkäyksen vuoksi verkkosivujen avautuminen oli hidasta tai ne eivät avautuneet lainkaan. Eduskunnan viestintäpäällikkö Heli Kesti-Ylioja kertoi STT:lle tiistai-iltana, että sivut eivät olleet kokonaan poissa käytöstä, mutta niillä oli hitautta. Silloin ei myöskään ollut tiedossa, että mikään osa olisi kaatunut kokonaan.

Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivujen mukaan palvelunestohyökkäyksiä tapahtuu Suomessa vuosittain kymmeniätuhansia ja ne ovat myös yleistyneet viime vuosina.