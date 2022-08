Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näyttänyt erilaisten raideleveyksien ongelmat, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä. Viljakuljetuksia Ukrainasta on ollut vaikeaa järjestää raiteita pitkin.

Euroopan komissio vaatii, että Suomi rakentaisi kaikki uudet raideyhteydet eurooppalaisen standardin raideleveyteen ja tekisi suunnitelman siihen siirtymiseksi myös olemassa olevassa rataverkossa. Asiasta kertoo liikenne- ja viestintäministeriö tiedotteessaan.

Eurooppalainen raideleveys on 1­435 millimetriä. Suomen junaradat ovat eurooppalaisia leveämpiä eli 1­524 millimetrin levyisiä. Tämä on lähellä venäläisten rautateiden raideleveyttä. Ministeriö pitää kohtuuttomana komission vaatimusta siirtyä kapeampiin raiteisiin.

”Suomi ei hyväksy muutoksia raideleveyteen, ja uskon että näkemyksiämme kuunnellaan jatkovalmistelun aikana”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

”On täysin selvää, että Suomen erityisolosuhteet täytyy huomioida ja raideleveytemme on säilyttävä. Raideleveyden muuttaminen ei olisi taloudellisesti mutta ei myöskään toiminnallisesti kannattavaa. Näin merkittävissä asioissa ei pidä tehdä hätäisiä päätöksiä, vaan vaikutukset tulee arvioida laajasti”, Harakka jatkaa.

Kyse on muutoksesta komission jo aiemmin tekemään ehdotukseen EU:n suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Komissio reagoi nyt muutoksilla muuttuneeseen maailmantilanteeseen, ministeriö kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt näkyväksi haasteita eurooppalaisten rataverkkojen raideleveyksissä, sanoo hallitussihteeri Eeva Ovaska liikenne- ja viestintäministeriöstä.

”Taustalla on haasteita liittyen esimerkiksi viljakuljetuksiin Ukrainasta”, sanoo Ovaska.

Kuljetuksia on vaikeuttanut se, että Ukrainan raideleveys on leveämpi kuin Euroopassa. Ukrainan raideleveys on 1 520 millimetriä eli lähellä Suomen leveyttä.

Leveämpiä raiteita on Suomen lisäksi EU:ssa esimerkiksi Baltian maissa sekä Espanjassa ja Portugalissa. Komission esitys koskee myös näitä maita.

Myös Irlannin raideleveys poikkeaa muusta Euroopasta, mutta sille komissio ei esitä muutoksia. Saarivaltiosta ei ole maayhteyksiä muualle maanosaan.

Komission mukaan kapeaan raideleveyteen ei tarvitsisi siirtyä sellaisilla vanhoilla rataosuuksilla, joilla se ei ole hyöty-kustannussyistä perusteltua.

Uusissa raidehankkeissa vaatimus koskisi esimerkiksi Suomi-rata-hankeyhtiön ja Itärata-hankeyhtiön suunnittelemia rataosuuksia.

Uusiksi raideyhteyksiksi ei ministeriön mukaan lasketa yhteyksiä, joilla rakentaminen on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa. Turun tunnin juna -hankeyhtiön osalta vaatimus koskisi todennäköisesti vain uutta Espoo-Salo-oikorataa, ministeriö arvioi.

Ministeriö sanoo pyrkineensä vaikuttamaan siihen, että vaatimus raideleveydestä ei koskisi Suomea. Nyt vaikuttamista täytyy jatkaa EU:n jäsenmaiden neuvotteluissa syksyllä.

”Komissio kyllä kertoi ennakkoon, että se on tällaista ehdotusta valmistelemassa. Olemme tuoneet esiin Suomen haasteita hyvin selkeäsanaisesti”, kertoo hallitussihteeri Ovaska.

Ovaskan mukaan komissiosta osoitettiin ymmärrystä Suomen tilanteelle.

”On vaikeaa kuitenkin arvioida sitä, miksi komissio halusi tämän esityksen myös Suomea koskien antaa.”