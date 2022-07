Sähköyhtiö Lumo Energia lopettaa toimintansa, 70 000 asiakkaan kohtalo on auki – ”Pelkoa sähkön yllättävästä päättymisestä ei ole”

Ratkaisuun päädyttiin vaikean markkinatilanteen vuoksi. Lumo jatkaa toistaiseksi sähköntoimituksia asiakkailleen, mutta ei solmi enää uusia sopimuksia.

Vuonna 2015 perustettu suomalainen sähköyhtiö Lumo Energia lopettaa toimintansa.

Yhtiön mukaan lopetusta koskevat yritysjärjestelyjen neuvottelut ovat yhä kesken.

”Tiedotamme asiakkaitamme heti, kun meillä on asiasta lisätietoa. Toistaiseksi tilanne ei vaadi asiakkailtamme toimia”, yhtiö kertoo sivuillaan.

Lumo Energia ei tee enää uusia sähkösopimuksia. Yhtiön mukaan sen nykyiset asiakkaat eivät voi vaihtaa sopimustaan yhtiön sisällä. Yhtiön mukaan kaikki sovitut aurinko­sähkö­järjestelmien toimitukset tehdään normaaliin tapaan.

Toimitusjohtaja Otto Savasti sanoo Ylelle, että Ruotsin ja Suomen toiminta lopetetaan haastavan markkinatilanteen vuoksi. ”Sähkömarkkinoilla ei ole mitään ennustettavuutta tai näkyvyyttä. Siksi on parempi laittaa pillit pussiin ennen kuin riskit kasvavat niin suuriksi kuin niiden ensi talvena ennustetaan olevan”, Savasti kertoo.

Yhtiöllä 70 000 asiakasta

Lumo Energialla on tällä hetkellä 70 000 asiakasta, joiden kohtalosta ei ole toistaiseksi selvyyttä. Savastin toiveena on, että asiakkaat siirtyisivät uudelle ostajalle, kuten Ruotsissa, jossa yhtiö on jo myyty eteenpäin. Savasti ei kertonut, kuka yhtiön olisi mahdollisesti ostamassa.

Savastin mukaan nykyisille asiakkaille tiedotetaan asiasta sitten, kun tilanne ratkeaa.

Savasti ei kerro, oliko yhtiön lopettamisen syynä maksuvaikeuksia. Myyntiyhtiöiden haasteena on se, että niiden on maksettava tukkumarkkinoilta saatu sähkö heti, kun taas asiakkaat maksavat sen arviolta kuukauden päästä.

Lumo myy asiakkailleen pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin kautta ostettua sähköenergiaa. Yhtiön pääomistaja on yhdysvaltalainen Genie Energy Ltd.