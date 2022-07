Ukrainan sota toi joditablettien kysyntään piikin, ja pian apteekit myivät ei oota – ”Äkillisiin kysyntäpiikkeihin on näin oikeastaan mahdoton vastata”

Kotimainen joditablettituotanto auttaa huoltovarmuuden ylläpitämisessä.

Joditabletit ovat siitä hankala tuote, että tavallisesti niille ei ole kysyntää juuri lainkaan, mutta kun huoli kasvaa, kysyntäpiikki on kova.

Helsinki

Joditabletit ovat erittäin hankala valmiste apteekeille ja lääkeyrityksille saatavuuden kannalta, sanoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Timo Mauriala.

Joditabletin sisältämä ei-radioaktiivinen kaliumjodidi täyttää ihmisen kilpirauhasen niin, että säteilevän radioaktiivisen jodin imeytyminen kilpirauhaseen estyy.

”Joditableteille ei ole oikeastaan minkäänlaista kysyntää normaalisti. Kun uutisiin sen sijaan ilmestyy jotakin säteilyyn viittaavista asioista, huoli herää ja jodin kysyntä kasvaa hyvin nopeasti. Äkillisiin kysyntäpiikkeihin on näin oikeastaan mahdoton vastata.”

Ukrainan sota toi kysyntään tällaisen piikin.

”Joditablettien saatavuudessa oli Suomessa ongelmia siinä vaiheessa kun uutiset alkoivat kertoa Ukrainan sodasta ja Tshernobylin ydinvoimalan alueen miehityksestä. Mutta tällä hetkellä kaliumjodidi-valmisteiden saatavuus on palautunut Suomessa täysin normaaliksi.”

Huoltovarmuus hyvä

Joditabletteja on apteekeissa normaalioloissa ”pieniä määriä varmasti”, Mauriala kertoo. Hänen mukaansa Suomessa on joditablettien osalta sikäli hyvä tilanne, että niitä valmistaa kotimainen yritys. Tämä on osa keväällä puhuttanutta huoltovarmuutta.

Mutta onko joditablettien ottamisesta ollut Suomessa konkreettista hyötyä niitä syöneille?

”Ymmärtääkseni Suomessa ei ole ollut sellaisia säteilytilanteita, joissa viranomaiset olisivat suosittaneet väestölle joditabletin ottamista”, Mauriala sanoo.

Säteilyturvakeskus (Stuk) ei antanut Suomeen suositusta joditabletin ottamisesta edes Tshernobylin ydinturman aikaan huhtikuussa 1986. Silloin osassa Suomea saatiin heti ydinonnettomuuden jälkeen vesisateita, jotka saapuivat Tshernobylin suunnasta.