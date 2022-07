Koulusyksy lähestyy ja monessa lapsiperheessä harjoitellaan koululaisen yksinoloa ennen ja jälkeen koulupäivän. Mitä yksinolo merkitsee lapselle, entä koska teini voi olla yön yksin?

Kuinka pieni lapsi voi olla hetken yksin kotona, Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Laura Holmi?

”Tähän asiaan vaikuttavat paljon lapsen valmiudet ja psykologiset tekijät. Ei ole olemassa mitään kirjattua ohjeistusta, jossa olisi ikäryhmittäin asiaa käyty läpi, vaan joka perheessä käydään tilanne läpi sitten, kun se ajankohtaiseksi tulee.”

”Alle kouluikäisiä lapsia ei tulisi jättää yksin. Heillä valmiuskyky yksinoloon ei ole riittävä. Kouluikäisen kanssa tätä asiaa on hyvä lähteä harjoittelemaan.”

Mitä yksinolo merkitsee lapselle?

”Jos lapsi ei ole yksinoloon valmis, hetki yksin kotona voi aiheuttaa turvattomuutta ja pelkoa. Jos valmiustasoa löytyy, kokemus on lapselle suuri onnistuminen ja positiivinen kokemus. Esimerkiksi lyhyt yksinolo koululaiselle ennen koulua ja sen jälkeen opettaa itsenäisyyttä ja omista asioista huolehtimista.”

”Asia on iso myös vanhemmalle. Vanhemman tulee sopivassa määrin tukea itsenäisyyttä ja vahvistaa lapsen pärjäämisen kokemuksia, antaa löysää, että napanuora venyy. Kaikki lapsen toiminnot eivät voikaan olla etäohjattuja.”

Millaisista ajoista voidaan puhua?

”Ei voi sanoa mitään kellonaikaa tai tuntimäärää. Pääasia, että lapsella on turvallinen olo ja hän ei joudu pärjäämään liikaa yksin. Todella monella pikkukoululaisella on ennen kouluun lähtöä yksinoloaikaa tai koulun jälkeen aikaa, jolloin vanhemmat ovat töissä eikä iltapäiväkerhomahdollisuutta ole.”

Milloin isommat lapset voivat olla yksikseen vaikka illalla niin, että vanhemmat käyvät esimerkiksi syömässä?

”Isolla osalla yläkouluikäisillä on jo sellaiset valmiudet, että tällaista voi hyvin harkita. Jokainen teini-ikäinen on toki erilainen ja teinin parhaiten tuntee juuri hänen vanhempansa. Pääasia, että nuoren kanssa sopii tarkasti pelisäännöt, mitä saa ja ei saa tehdä, saako tulla kavereita, miten vanhempaan saa yhteyden tai kuka on vara-aikuisena lähellä. Tärkeää on myös muistaa, että vastuu on tässäkin tilanteessa aina vanhemmalla.”

Entä yötä yksin kotona?

”Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja satunnaisena viikonloppuna, yksittäisenä yönä alle täysi-ikäinen nuori voisi olla yön yksin. Tällöinkin on syytä käydä järjestelyt ja pelisäännöt tarkasti läpi ja vanhemman tai vara-aikuisen olla tavoitettavissa.”

”Yhteiskunta ei pyörisi ilman vuorotyöläisiä. Osa vuorotyötä tekevien kouluikäisistä lapsista joutuu olemaan öitä yksin kotona. Olisi hienoa, jos yhteiskunnassa tällaiset perheet huomioitaisiin ja tarjottaisiin myös kouluikäisten lasten vuorohoitomahdollisuutta. Harva koululainen on oikeasti valmis olemaan yötä yksin kotona eikä kaikilla ole turvaverkostoja lähellä.”

Voiko yksinoloa opetella?

”Voi ja kannattaakin. Kaiken pitää tapahtua lapsen ehdoilla, suunnitelmallisesti, vähän kerrallaan ja rutiininomaisesti. Lapsen ei pidä missään vaiheessa joutua kannattelemaan liikaa itse itseään. Hänen pitää tietää, mitä tehdä, kenen kanssa, mitä syödä, missä vanhemmat. Pikkukoululainen ei muista mitään valtavia listoja, joten vanhempien on syytä olla herkällä mielellä ja kuunnella lasta.”

Miten tehdä lapsen yksin kotona olosta mahdollisimman turvallisen?

”Vaikka olisi kuinka selkeä ohje, pikkukoululaiselta voi jokin unohtua, kotoa kuulua merkillinen ääni (pakastin hurisee eri tavalla kun on yksin kotona) tai tulla hätä. Vanhemmalla pitää olla näissä tilanteissa tuntosarvet ylhäällä: lapsen hätää ei saa vähätellä vaan pitää olla valmius reagoida.”

”Turvallisuudesta ei voi tinkiä vaan paljon asioita on otettava huomioon. Jos vanhemman on pakko olla töissä, on hyvä valjastaa lähelle toinen turvallinen aikuinen. Joskus voi tulla liikaa asioita liian varhain, ne ovat turhan monimutkaisia ja tapahtua jotain yllättävää, johon ei vanhempikaan ole varautunut. Lapsi ei välttämättä ole yksinoloon heti valmis vaan takapakkia voi tulla. Silloin pitää asioita miettiä uudestaan ja järjestellä yhdessä.”

Mitä tehdä, jos lapsi ei halua olla yksin kotona?

”Lasta ei tule missään nimessä pakottaa yksinoloon. Toki on ylläkin mainittuja tilanteita, jolloin ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa eikä kaikilla ole isoja turvaverkkoa, joihin nojata näissä tilanteissa. Lapsi kasvaa ja kypsyy, yksinoloa kannattaa treenata ja nähdä, miten se sujuu.”

”Tärkeää on tarjota lapselle niin paljon hoivaa ja turvaa ennakkoon kuin mahdollista, tehdä vanhempana ennakkovalmisteluja esimerkiksi ruokailun suhteen, jättää kivoja lappuviestejä ja olla tarvittaessa tavoitettavissa.”