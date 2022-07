Oikeusasiamies piti poliisin menettelyä vakavasti moitittavana.

Poliisi on rajoittanut lainvastaisesti antamaansa virka-apua mielenterveyshoitoon liittyvissä kuljetuksissa.

Poliisihallitus ilmoitti perjantaina iltapäivällä ottavansa eduskunnan oikeusasiamieheltä Petri Jääskeläiseltä saamansa huomautuksen vakavasti ja kumoavansa välittömästi huomautuksen tuoneen linjauksensa.

Aiemmin perjantaina oikeusasiamies tiedotti, että poliisi on rajoittanut lainvastaisesti antamaansa virka-apua mielenterveyshoitoon liittyvissä kuljetuksissa.

Oikeusasiamiehen mukaan Poliisihallituksen menettely on voinut vakavasti vaarantaa sekä mielenterveyshoitoa tarvitsevien että sivullisten henkilöiden terveyttä, turvallisuutta ja muita perusoikeuksia. Jääskeläinen pitää menettelyä vakavasti moitittavana.

Poliisihallitus kertoo ryhtyvänsä asiassa heti toimiin.

”Saamamme vakavat moitteet ovat poikkeukselliset, ja ne otetaan vakavasti myös poliisin hallinnossa. Olemme ryhtyneet välittömästi toimenpiteisiin”, poliisitarkastaja Marja Kiiski kertoo tiedotteessa.

Poliisi on aikaisemmin kuljettanut tarvittaessa virka-apuna henkilöitä vastoin heidän tahtoaan terveydenhuollon toimintayksikköön, jotta siellä voidaan arvioida, ovatko he tahdonvastaisen hoidon tarpeessa.

Mielenterveyslain mukaan poliisi on velvollinen antamaan tällaista virka-apua lääkärin pyynnöstä.

Poliisihallitus antoi yllättäen viime joulukuussa uuden ohjaavan kirjeen, jolla se rajoitti poliisilaitosten antamaa virka-apua näissä kuljetuksissa. Oikeusasiamiehen huomautus koskee tätä kirjettä.

Poliisihallitus kumoaa nyt joulukuussa antamansa linjauksen.

”Olemme tänään [perjantaina] ilmoittaneet poliisiyksiköille, että kyseinen kirje kumotaan. Muutos tulee voimaan välittömästi”, poliisitarkastaja Kiiski toteaa poliisin tiedotteessa.

Kumottavan ohjeen mukaan poliisi voi tällaisissa tapauksissa kuljettaa henkilöitä vastoin heidän tahtoaan terveydenhuollon toimintayksikköön vain silloin, jos heistä on laadittu tarkkailulähete.

Jos tarkkailulähetettä ei ole tehty, kuljetuksen olisi kumottavan linjauksen mukaan perustuttava kuljetettavan henkilön vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Poliisin näkemys tarkkailulähetteen merkityksestä on oikeusasiamiehen mukaan ollut virheellinen ja lainvastainen.

”Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi. Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla”, oikeusasiamiehen tiedotteessa todetaan.

Lääkäri voi laatia tarkkailulähetteen vasta, kun hän on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan. Jos poliisi ei anna virka-apua henkilön toimittamiseksi terveyskeskukseen tarkkailulähetteen laatimiseksi, tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessi ei voi oikeusasiamiehen mukaan käynnistyä.