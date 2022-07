Mursulle tehtiin ruumiinavaus Ruokavirastossa.

Haminassa ja Kotkassa liikkuneen mursun todennäköinen kuolinsyy on nälkiintyminen. Mursulle tehtiin ruumiinavaus Ruokavirastossa torstaina.

Ruumiinavauksessa ei löytynyt nälkiintymisen lisäksi mitään muuta kuolemansyyksi sopivaa, Ruokaviraston tutkimusprofessori Antti Oksanen sanoo. Lopulliseen kuolinsyyhyn otetaan kuitenkin kantaa vasta sitten, kun jatkotutkimukset ovat valmistuneet.

Helsingin yliopisto tiedotti torstaina, että mursu on päätetty laittaa esille Luonnontieteelliseen keskusmuseoon (Luomus) Helsinkiin. Ennen sitä eläin aiotaan konservoida.

”Luomuksessa mursu tulee säilymään parhaalla mahdollisella tavalla ja se on tutkijoiden käytettävissä. Mursu on herättänyt paljon huomiota, ja siksi eläin tullaan konservoimaan yleisönäyttelyyn tarinansa kera”, eläintieteen yksikön johtaja Pasi Sihvonen kertoi.

museon kokoelmassa on jo ennestään kaksi 1840-luvun mursun luurankoa, joista toinen on näytillä. Haminassa ja Kotkassa liikkunut mursu on merkittävä lisä kokoelmaan, Helsingin yliopisto kertoo tiedotteessaan.

Suomen rannikolle eksynyt mursu kuoli tiistai-iltana matkalla Korkeasaaren villieläin­sairaalaan. Pelastustoimiin ryhdyttiin vasta tiistaina, sillä aiemmin Haminaan rantauduttuaan mursu oli vaikuttanut hyväkuntoisemmalta ja palannut omatoimisesti vesille.

Mursu rantautui kotkalaisen omakotitalon pihaan. Myöhemmin tiistaina se liikkui metsän suojaan. Korkeasaaren työntekijä tutki mursua.

Mursun kudosta ja dna:ta aiotaan tallentaa museon genomi- eli perimänäytekokoelmaan, mikä mahdollistaa geneettisen tutkimuksen.

Tiedotteen mukaan nahan, luiden ja dna:n avulla voidaan arvioida mursun ikä ja lähimmät geneettiset sukulaiset sekä saada tietoa sen elinympäristöstä.

Mursun tiedot ja kuvat tulevat aikanaan avoimesti saataville Suomen lajitietokeskuksen verkkosivuille.

