Nainen löytyi kuolleena asunnon ulkopuolelta Kuhmossa – poliisi tutkii murhana

Sivullinen ilmoitti tapauksesta hätäkeskukseen varhain tiistaina.

Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi Kuhmossa Kainuussa varhain tiistaina. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Tuulenkarin mukaan poliisi tutkii tapausta epäiltynä murhana. Poliisi sai hänen mukaansa ilmoituksen tiistaiaamuna kello viiden ja kuuden välillä.

Oulun poliisin tiedotteessa kerrotaan, että kuhmolaisen asunnon ulkopuolelta löydettiin tiistaiaamuna kuollut nainen. Poliisi otti yhden ihmisen kiinni tapahtumapaikalta henkirikoksesta epäiltynä. Ulkopuolinen henkilö oli ilmoittanut tapauksesta hätäkeskukseen.

Tuulenkari ei toistaiseksi kommentoi tapauksen yksityiskohtia tai esitutkinnan etenemistä tarkemmin.

Rikoslain mukaan henkirikos on murha, jos teko on esimerkiksi vakaasti harkittu, se on aiheuttanut vakavaa yleistä vaaraa tai on erityisen raaka tai julma. Lisäksi oikeuden pitää arvioida henkirikos kokonaisuutena arvostellen törkeäksi.