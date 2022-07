Haminassa viime päivinä ihastuttanut mursu kaatoi sunnuntaina kalastajan veneen Kotkassa. Vaikka mursun matka katkesi lyhyesti rysään, eläin pääsi jatkamaan matkaansa merelle.

Haminan mursu on tehnyt jälleen paluun, mutta tällä kertaa Kotkassa. Merivartiosto kertoo sunnuntaina iltapäivällä Twitterissä, että mursu oli uinut kalastajan rysään Kotkassa.

Kenttäjohtaja Eero Söder kertoo, että merivartioston partio ryhtyi avaamaan rysään aukkoa verkkoa leikkaamalla mursun pelastamiseksi. Mursun pelastusoperaatio muuttui kuitenkin myös ihmisen pelastamiseksi, kun mursu kaatoi kalastajan veneen.

Partio pelasti kalastajan, joka selvisi naarmuitta tilanteesta. Siihen mennessä, kun kaatunut vene oli saatu hinattua rantaan, mursu oli päässyt pois rysästä ja jatkanut matkaansa.

Viranomaiset muistuttavat, että eläintä ei pidä lähestyä. ”Varoituksena toimikoon mursun aiheuttama veneen kaato”, Merivartiosto toteaa Twitterissä.

Lepäili rannalla

Haminassa rannalla muutaman päivän lepäillyt mursu jatkoi polskimista merelle lauantaina iltapäivällä. Ennen tilannetta Kotkassa, mursusta ei oltu poliisin mukaan tehty uusia havaintoja.

Haminan kaupungin rantavesissä havaittiin torstaina täysikasvuinen naarasmursu. Perjantaina mursu saapui lepäämään venerantaan, ja Kaakkois-Suomen poliisi eristi eläimen lepopaikan, jotta se sai makoilla rauhassa. Poliisin arvion mukaan alueen eristys piti.

Lauantaina mursu palasi merelle noin parinkymmenen tunnin unen jälkeen. Poliisi on pyytänyt soittamaan hätänumeroon 112, jos mursu rantautuu jälleen lähelle ihmisasutusta.

Näytti hyväkuntoiselta, arvioi eläinlääkäri

Haminan ja Kotkan alueen valvontaeläinlääkäri Jenni Hyväkkä kävi tarkastamassa mursun voinnin lauantaina aamupäivällä, kun eläin nukkui rannalla. Hyväkän arvion mukaan eläin näytti ruumiinkunnoltaan hyvältä, mutta pelkästään silmämääräisesti ei täyttä varmuutta yksilön kunnosta voinut saada.

”Se ei ollut nääntynyt, voipunut eikä laihankaan näköinen”, hän sanoi.

Mursut tonkivat ravinnokseen pääasiassa simpukoita ja muita nilviäisiä meren pohjasta.

Mursujen lähin luonnollinen esiintymispaikka on niinkin etäinen kuin Pohjoinen jäämeri. Tutkija Rune Aaen mukaan Haminassa vieraillut yksilö on luultavasti sama, josta on viime kuukausina tehty havaintoja eri puolilta Itämerta.