Tietosuojavaltuutetun mukaan vakuutusyhtiöt ovat keränneet liikaa terveystietoja asiakkailtaan

Helsinki

Vakuutusyhtiöt ovat keränneet asiakkailtaan tarpeettoman laajasti terveystietoja, Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedotti torstaina.

Tietosuojavaltuutettu määräsi kolme vakuutusyhtiötä korjaamaan käytäntöjään terveystietojen käsittelyn sekä terveydenhuollolle lähetettävien tietopyyntöjen rajaamisen osalta.

Tietosuojavaltuutetun mukaan vakuutusyhtiön on rajattava pyyntö henkilön terveydentilatiedoista vain tiettyä tapausta, sairautta tai oiretta koskeviin tietoihin. Vakuutusyhtiön on myös arvioitava, miltä ajanjaksolta tietojen pyytäminen on tarpeellista.

Puutteita havaittiin myös vakuutuksenhakijoiden terveystietojen käsittelyn lainmukaisuudessa.