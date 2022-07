Takuuta ei ole eikä varaosien saatavuudesta tietoa, mutta Puolustusvoimat uskoo, että jokainen Vinka tulee myydyksi.

Puolustusvoimat laittaa myyntiin noin viisitoista vanhaa Valmet Vinka L70 -harjoituskonetta, jotka ovat poistuneet viime vuosina käytöstä.

Ensimmäinen tuli myyntiin perjantaina huutokaupat.com-sivulle ja loput tulevat loppuvuoden aikana. Maanantaina ylin tarjous ensimmäisestä koneesta oli 5 400 euroa.

Sillä on viimeksi lennetty kesäkuussa 2020, joten se on koneiden parhaasta päästä.

”Voisi kuvitella, että kyllä niille kiinnostusta on”, sanoo insinööriyliluutnantti Mikko Ihanainen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksesta.

Myynti-ilmoituksessa Puolustusvoimat tekee selväksi, että kyse ei ole mistään helposta projektista kenelle tahansa harrastajalle. Takuita tai lentokelpoisuustodistuksia ei ole jaossa.

Joistakin koneista puuttuu olennaisia osia eikä niillä ole lennetty pitkään aikaan. Niissä on myös korjaamattomia vikoja. Mutta osa menee myyntiin suoraan lentopalveluksesta.

”Osa on varsin huonossa kunnossa. On esimerkiksi erääntyneitä suuria huoltoja tekemättä. Koneet on pyritty hyödyntämään loppuun saakka”, Ihanainen sanoo.

Ilmoitus myös kertoo, että konetyypillä on valmistajan määrittelemä maksimi käyttöraja, 7 000 lentotuntia, jota ei voi ylittää. Tosin muutamat myytävät yksilöt ovat poikkeusluvalla rajan ylittäneet, toisilla yksilöillä on rajaan vielä joitakin satoja tunteja jäljellä.

Ihanainen uskoo, että osalla ostajista on halua saattaa koneita lentokuntoon, mutta merkittävää määrää työtä se vaatii. Varaosien saatavuuskin voi tulla ongelmaksi, koska niitä ei enää valmisteta.

”Lopullisen hinnan määrittää huutokauppa. Aiemmin pelkkiä moottoreita on myyty 10 000 eurolla. Se voi antaa viitteitä hinnasta”, hän sanoo.

Ruutukaappaus Huutokaupat.comista. Kuva koneen sisätiloista.

Kotimainen Valmet L-70 Vinka lensi ensilentonsa vuonna 1975. Sitä käytettiin lentämisen perusteiden opettamiseen sotilasohjaajille, minkä jälkeen he siirtyivät harjoittelemaan Hawk-harjoitussuihkukoneella.

Nyt Ilmavoimien alkeiskoneena käytetään Grob G 115 E -koneita, jotka tulivat Suomeen 2016-2018.