Suomessa on todettu yhteensä 10 apinarokkotartuntaa

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä kymmenen apinarokkotartuntaa, joista viime päivinä viisi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kaikki Suomen varmistetut tartunnat on todettu miehillä.

Tauti ei tyypillisesti tartu lyhyissä arkielämän kohtaamisissa ja se paranee yleensä itsestään muutamassa viikossa. Valtaosa Afrikan ulkopuolella tänä vuonna todetuista tartunnoista on saatu seksissä, THL kertoo. Riski taudin leviämisestä laajemmin väestöön on THL:n mukaan pieni.

Maailmanlaajuisesti toukokuun puolivälin jälkeen on todettu runsaat 5 000 tartuntaa. Eniten tartuntoja on todettu Britanniassa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kaikkiaan tartuntoja on ollut noin 50 maassa.

Apinarokkoon liittyy usein rakkuloita tai näppylöitä, joille ei ole muita syitä. Taudin varhaisempia oireita ovat esimerkiksi kuume ja päänsärky sekä lihaskivut. Vakavampi taudinkuva on mahdollinen heillä, joilla on heikentynyt puolustuskyky esimerkiksi jonkin toisen sairauden vuoksi. Iho-oireet alkavat esiintyä yleensä kuumeen alkamisen jälkeen päivässä tai parissa. Rakkulamaista ihottumaa syntyy eritoten kasvoihin, käsiin ja jalkoihin.

THL kehottaa välttämään fyysisiä kontakteja, mikäli oirehtiva epäilee apinarokkoa. Mikäli oireet edellyttävät hakeutumista terveydenhuoltoon, tulisi sinne ennalta olla yhteydessä puhelimitse.

Apinarokko on viruksen aiheuttama infektiotauti, joka tunnistettiin vuonna 1970. Taudin itämisaika on noin viikosta kolmeen.