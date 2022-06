Lavatanssit ovat edelleen suomalaisille rakas juhannuksenviettotapa. Kysyimme viime hetken tunnelmia kolmelta viikonloppuun valmistautuvalta tanssilavalta.

Mikä olisi perinteikkäämpi tapa viettää juhannusta kuin lavatanssit?

Katoavaksi kansanperinteeksi uumoillut lavatanssit ovat viime vuosina alkaneet kiinnostaa yhä enemmän myös nuorempia.

Tänä juhannuksena keleistä on luvattu helteisiä ja koronaviruksen pelko on vähentynyt, joten tanssijalka vipattanee monella lomalaisella.

Kyselimme perjantaina viime hetken tunnelmia kolmelta juhannusviikonloppuun valmistautuvalta tanssilavalta.

Tanssit perinteikkäällä Rönnin lavalla vuonna 2020.

Rönnin lavalla Eräjärven kylässä Orivedellä pääesiintyjänä on perjantaina Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani. Perjantaina esiintyvät myös Jake Niska sekä Heidi Pakarinen yhtyeineen. Launtaina musisoi Leevi and the Leavings -coverbändi LeeWings.

Rönnin juhannuksella on pitkät perinteet. Ravintolapäällikkö Saila Helin-Kivisen mukaan monet tulevat lavalle juhlimaan juhannusta esiintyjistä riippumatta. Vuonna 1949 perustettu tanssilava yhdistää sukupolvia.

”Tänne on tultu tapaamaan ja rakastumaan, ja sitten tullaan lapsien ja myöhemmin lastenlasten kanssa samaan paikkaan”, hän kertoo.

Helin-Kivinen on juhannuksen kävijämääristä optimistinen. Hän uskaltaa toivoa yhteensä kahtatuhatta juhlijaa perjantaille ja lauantaille.

Lavatanssit Uittamon paviljongilla kesällä 2018.

Turun Uittamon paviljonkiin esiintymään saapuvat perjantaina Charles Plogman ja lauantaina Meiju Suvas. Viikonlopun mittaan kuullaan myös trubaduuri Sjöholmin Kimiä, Kakkupojat -yhtyettä ja Werantaa.

”Ohjelmaa on kaiken ikäisille ja yöhön asti”, kertoo ravintolapäällikkö Mari Harittu.

Uittamon paviljonki on katettu, joten yllättävä sade ei pääse pilaamaan tunnelmaa. Säästä on kuitenkin luvattu sen verran aurinkoista, että siitä tuskin on uhkaa.

”Kyllähän tällaiset kesäkelit ovat omiaan saamaan ihmiset liikkeelle, ja sitten alkaakin tehdä mieli jäätelöä, olutta ja munkkia”, Harittu arvioi.

Pöytävarauksia juhannukselle on kiitettävästi, mutta Haritun mukaan ennakkoliput eivät ole vetäneet.

”Korona-aika voi näkyä siinä varovaisuudessa, että mieluummin ostetaan liput paikan päältä kuin ennakkoon, koska niin monesti on saanut pettyä peruutusten takia.”

Syvälahden lava kesällä 2016.

Kangasniemellä Pohjois-Savossa sijaitsevalla Syvälahden lavalla esiintyvät perjantaina Maustetyöt X Agents sekä Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty. Lauantaina lavalle nousevat Finlanders sekä tanssiorkesteri Neitoset.

”Tuntuu taas kuin vanhoilta hyviltä ajoilta, kun tietää, että kelit tulevat hellimään ja ihmiset pääsevät tanssimaan”, kertoo viidellä vuosikymmenellä Syvälahden lavaisäntänä toiminut Reijo Pynnönen.

Juhannustansseja varten on keräilty koivun­oksia, jotka tuovat Pynnösen mielestä hyvää kesäistä tuoksua tanssilavalle.

Syvälahdella perinteenä on ollut jo 1980-luvulta asti se, että joku pääesiintyjistä sytyttää ison juhannuskokon. Tänä juhannusaattona kunnian saa Mikko Mäkeläinen, joka myös esiintyy kokon luona järven rannalla.

Pynnönen kertoo, että esiintyjät arvostavat Syvälahden tanssilavan äänentoistoa ja tunnelmaa. Pynnösen laskujen mukaan Agents esiintyy tänä vuonna lavalla 33:ta kertaa. Usein artistit ovat päässeet saunomaan ja pulikoimaan Puulan järvessä ennen esiintymistä.

Lavalla myydään vain mietoja alkoholijuomia. Pynnösen mukaan tanssiväki käyttäytyy nykyään muutenkin siivosti.

”Haluamme pitää Syvälahden tanssilavan laadukkaana viihdekeskuksena, joka on mukana ylläpitämässä tanssilavakulttuuria”, hän sanoo.

Vuonna 1952 perustettu Syvälahden lava täyttää tänä juhannuksena 70 vuotta.