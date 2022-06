Minna Tuoman taloyhtiö on naapurihäiriköinnin legenda - Tältä näyttää taloyhtiö, jossa on heippalaputettu aivan kaikki

Tuoma halusi muuttaa Kuopion kaupungin vuokra-asuntoihin, sillä ajatteli taloyhtiön olevan yksityiseen vuokran­antajaan verrattuna ”leppoisa”. Ilmapiiri on kuitenkin enemmänkin kyttäävä.

Kuopio

Pitkän yövuoron jälkeen Minna Tuoma, 36, raahautui kotiin ja istahti kivetykselle kotinsa edustalle tupakalle.

”Kun pakarani koskettivat väärään alueeseen, naapuri tuli sanomaan, että jos istut siinä, aloitamme häädön valmistelun.”

Itse tilanne hieman naurattaa Tuomaa: taloyhtiön huoltomies kurkki nurkan takaa tupakointi­hetkeä pidemmän aikaa ennen asiasta huomauttamista.

Minna Tuoma demonstroi, mikä on oikea tapa tupakoida taloyhtiössä. Vasemmalla esitetty pakarakosketus johtaa häätöön, mutta oikealla esitetty tapa on sallittu. Tuoma jakoi kuvaparin Facebookissa.

Tupakoimisen lisäksi Kuopion kaupungin omistamissa Niiralan kulmien asunnoissa ohjeistetaan vaikka mistä. Tuoma on vuoden taloyhtiössä asuttuaan törmännyt heippa­lappuihin taloyhtiön joka kulmassa.

” ”Ajattelin heti, että mikä taloyhtiö tämä oikein on, tämä on ihan hulvaton.”

Tuomalle selvisi hyvin nopeasti muuttonsa jälkeen, että taloyhtiö on aikamoinen pienen luokan julkkis – varsinainen naapuri­häiriköinnin legenda, jossa asuva saa kokea kerrostalo­asumisen pahimmat puolet.

”Oikeastaan jo muuttofirman työntekijä sanoi, että et tule pitkään tässä viihtymään. Kuulemma ihmiset savustetaan tästä nopeasti ulos”, Tuoma sanoo.

”Ja siinä kun muuttoauto oli parkissa kadulla ja työntekijä kantoi tavaroita asuntoon, yksi naapuri tuli heti huutamaan, ettei auto saa olla siinä parkissa ja soitti poliisit paikalle. Ajattelin heti, että mikä taloyhtiö tämä oikein on, tämä on ihan hulvaton.”

Tuoma halusi muuttaa Kuopion kaupungin vuokra-asuntoihin, sillä ajatteli taloyhtiön olevan yksityiseen vuokranantajaan verrattuna ”leppoisa”.

”Oli tämä vähän ylläripylläri, että täällä asuu näin kansalais­aktiivista porukkaa.”

Laputtamisen lisäksi asukkaat ovat hyvin kiinnostuneita muiden menoista. Heti muuton jälkeen naapureita saapui soittelemaan ovikelloa ja kyselemään, että kukas tänne muutti.

”Ja jos tulen yöllä kotiin, naapuri käy ovenraossa kyselemässä olitko juhlimassa vai töissä”, Tuoma kuvailee.

Taloyhtiössä on ohjeita on niin autopaikoilla, grillikatoksella kuin hississäkin. Pelkästään vuoden aikana lappusia on ilmestynyt kymmeniä. Tuoma painottaa, ettei ota lappuja henkilökohtaisesti, vaikka niitä onkin ilmaantunut myös hänen tekemisensä jälkeen. Häntä itseään laput naurattavat.

”Kyllä minä suhtaudun tähän huumorilla. Ja sehän on vain hyvä, että ihmisillä on jotain tekemistä.”

Yhtenä iltana Tuoman ystävä oli kylässä ja parkkeerasi autonsa vieraspaikalle. Seuraavana aamuna aitaan oli kiinnitetty lappu: ”Vieraspaikat ei ole tarkoitettu asukkaiden käyttöön”.

Samoin grillipaikalla on tarkat käyttöohjeet. Ohjeet ovat asialliset, vaikka eivät sisällöltään kovin yllättävät: tulta ei saa jättää vartioimatta eikä puita kytemään.

Yksi suosittu paikka ohjeistamiseen on hissi. Siellä on muun muassa ohjeistettu ihmisiä pyörävarastossa olevan irtaimiston merkitsemisestä ja siivoamisesta.

”Kerran lapussa luki, että jos koiran tassuista tulee kuraa, ota rätti käteen ja siivoa jälkesi.”

Lasten hiekkalaatikon viereiseen leikkiväline­laatikkoonkin on teipattu ohjeet. Lelut kuuluu kerätä välittömästi leikkihetken jälkeen.

”Me saatamme käydä hiekkalaatikolla useita kertoja päivässä laatikolla 3-vuotiaan lapseni kanssa, niin joka kerran jälkeen kaikki kihvelit pitäisi laittaa laatikkoon.”

Suurin osa ohjeistuksista on melko itsestäänselviä. Etenkin lappu, jossa lukee tikkukirjaimin: sulje ovi.

Innokkaita laputtelijoita löytyy Tuomaan mukaan niin asukkaiden joukosta kuin talotoimikunnasta ja huoltoyhtiöstäkin. Toimikunnan laput erottaa allekirjoituksesta.

Kesäkuussa heippalaputtelu huipentui lappusotaan.

Oletettavasti kaikki alkoi lapusta, jossa lukee:

Tupakan tump-peien heittely kadulle on kielletty!!!!!!

Kyseinen lappu on ilmoitustaululla lukkojen takana, joten sen esillelaittajan on pakko olla taloyhtiön hallituksesta. Muut laput on kiinnitetty ilmastointiteipillä ilmoitustaulun päälle. Yhdessä lukee:

Lappujen teippailu seinille ja oviin/ilmotaululle on ehdottomasti kielletty!!!!!!

Toisen lapun kirjoittaja huomauttaa, että tumppiongelma johtuu siitä, ettei taloyhtiöllä ole tuhkakuppia:

”Kirjoitus virheitä täynnä olevien lappujen teippailu seinille on kielletty!!!” ”Tupakan tumpeile täytyy asettaa kieltovero -> Pitäiskö ottaa yhteys eduskuntaan??!!!!!” ”Voisiko tuhkis olla hetkellinen helpotus?”

Ja kolmannessa:

Valittaminen on kielletty!!!! Siitä tulee paha mieli =(

Tuoma ei tiedä lappujen kirjoittajia. Hän kertoo lappujen ilmestyneen hänen työpäivänsä aikana.

Ovathan laput hieman passiivisaggressiivisia, Tuoma myöntää. Toisaalta taloyhtiö on hyvin rauhallinen ja turvallinen.

Tuoma pohtii, että syy laputukselle voi piillä siinä, että ihmiset eivät uskalla tulla suoraan puhumaan. Hän ei kuitenkaan usko, että laputtamisella saavutetaan muutosta ihmisten käytöksessä.

”Mutta on tämä ilmeisesti joihinkin kolahtanut, sillä ei siitä ole kauaakaan kun joku huusi minulle, että pääsette minusta eroon ja ei tarvitse enää kytätä. Minuun laputtamisella ei ole vaikutusta.”