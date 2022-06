Käräjäoikeus pani täytäntöön myös miehen aiemmin saaman tuomion. Yhteinen rangaistus on 2 vuotta 4 kuukautta vankeutta.

16-vuotias tyttö lenkkeili kesäkuisena iltana vuosi sitten Karpanperäntiellä Ikaalisissa, kun häneen törmäsi samalle puolelle tietä mäenharjalle ajautunut henkilöauto. Tyttö lensi vastaan tulleen auton tuulilasiin ja siitä metsään. Hän kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi autoa kuljettaneen miehen maanantaina törkeästä kuolemantuottamuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta ajo-oikeudetta, rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenteenvaarantamisesta. Käräjäoikeus pani lisäksi täytäntöön miehen aiemman ehdollisen vankeustuomion marraskuulta 2020.

30-vuotias mies sai yhteisenä rangaistuksena vankeutta 2 vuotta ja 4 kuukautta.

Nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa

Onnettomuus tapahtui soratiellä lauantaina 19. kesäkuuta 2021. Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 19.21.

Aluesyyttäjä Aleksi Mäkisen mukaan mies on ajanut toisen omistamalla autolla noin viiden kilometrin matkan huomattavaa ylinopeutta. Nopeusrajoitus on tiellä 40–80 kilometriä tunnissa. Törmäyspaikalla nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa.

Törmäyksen jälkeen mies ajautui tien oikeaan reunaan ja tieltä ulos noin 70 metrin päässä törmäyskohdasta. Tämän jälkeen auto kulki ojassa noin 45 metriä, minkä jälkeen se törmäsi sähköpylvääseen ja katkaisi sen. Mies poistui jalan paikalta. Poliisi tavoitti hänet noin kahden tunnin kuluttua ulosajosta.

Mies on myöntänyt syyllisyytensä tekoihin.

Aiemman ehdollisen tuomion oli antanut Varsinais-Suomen käräjäoikeus rattijuopumuksesta, lievästä ampuma-aserikoksesta, huumausainerikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksesta.